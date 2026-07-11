Украина сможет производить ракеты к Patriot даже быстрее, чем США, - американский чиновник

Майкл Маккоул уверен, что производство ракет к Patriot в Украине отвечает интересам американских оборонных подрядчиков.

Американские оборонные подрядчики, включая компанию Lockheed Martin, заинтересованы в том, чтобы Украина могла производить ракеты-перехватчики для систем Patriot. Об этом заявил член Комитета по иностранным делам Палаты представителей от штата Техас Майкл Маккоул, пишет Bloomberg.

"Я считаю, что это в их интересах по целому ряду причин. Если президент хочет, чтобы это было сделано, в их интересах выполнить его просьбу", - сказал чиновник.

В агентстве напомнили, что во время встречи в рамках саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон может предоставить Киеву лицензию на производство ракет к системам Patriot.

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Журналисты отметили, что Маккол сделал это заявление во время пребывания в Украине, где, по его словам, украинские военные чиновники проинформировали его о технологиях производства беспилотников отечественного производства и успехах ВСУ в освобождении территорий, оккупированных Россией.

"Я думаю, что украинцы могут создавать это быстрее, а может быть, даже лучше. Так что Lockheed могла бы поучиться у украинцев в отношении своих собственных ракет-перехватчиков – как их усовершенствовать, как производить их быстрее", - добавил чиновник, говоря о ракетах к Patriot.

Украине может потребоваться как минимум год на запуск производства ракет Patriot

Ранее Reuters писало, что многие эксперты по вопросам обороны считают, что на запуск производства ракет к Patriot может уйти не менее года. Однако обещание президента США Дональда Трампа, данное в среду во время встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, стало важным жестом поддержки.

Ракеты Patriot имеют решающее значение для обороны Украины в то время, когда, по словам Зеленского, Россия, чье наступление на поле боя остановилось, пытается использовать свое преимущество в баллистических ракетах, нанося Украине мощные удары.

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