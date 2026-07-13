В Египте археологи обнаружили гробницу возрастом 3000 лет: ученые рассказали подробности находки

По данным Министерства туризма, гробница принадлежала мужчине по имени Пасер.

Археологи обнаружили гробницу возрастом 3 000 лет недалеко от города Луксор на юге Египта, сообщили в воскресенье официальные источники, пишет CBS News.

Издание отметило, что это очередное открытие в серии находок, которые, как надеются чиновники, будут способствовать развитию туризма.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, гробницу, которая, как установлено, принадлежала мужчине по имени Пасер, обнаружила голландская археологическая экспедиция из Лейденского университета в некрополе Шейх Абд эль-Курна на Западном берегу Луксора.

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В статье рассказывается, что команда археологов будет работать над идентификацией похороненных там людей и сбором дополнительной информации о них.

Поясняется, что, исходя из художественного стиля надписей, специалисты полагают, что гробница датируется периодом правления династии Рамесидов, охватывающим 19-ю и 20-ю династии Египта.

Также археологи добавили, что гробница, расположенная к востоку от ранее известного погребального комплекса, соответствует традиционной планировке частных фиванских гробниц эпохи Нового Царства (1570–1069 гг. до н. э.).

"Она состоит из открытого внутреннего двора, ведущего к высеченной в скале часовне в форме перевернутой буквы "Т", с погребальными камерами, высеченными ниже уровня земли", – говорится в статье.

Отмечается, что археологи обнаружили во дворе несколько хорошо сохранившихся архитектурных элементов, в частности скамью из глиняного кирпича, предназначенную для размещения погребальной стелы, и лестницу, по бокам которой расположены наклонные рампы, ведущие к входу.

Издание сообщило, что внутри гробницы надписи с именем Пасера изображают его во время поклонения различным божествам в святилищах, а также сидящим вместе с женой перед жертвенным столом.

Команда археологов отметила, что дальнейшая документация и исследования будут продолжаться, чтобы установить, кто был похоронен в гробнице, и лучше понять её исторический и археологический контекст.

Примечательно, что эта находка появилась в то время, когда Египет стремится популяризировать новые археологические открытия с целью поддержки туризма – ключевого источника иностранной валюты для страны.

В статье говорится, что в Луксоре находятся одни из самых выдающихся в мире древних и археологических памятников. По данным Министерства туризма, недавняя находка является частью исследовательского проекта, который продолжается с 2018 года.

Издание отметило, что в прошлом году, также недалеко от Луксора, после более чем 20 лет реставрационных работ для посетителей вновь открыли большую гробницу фараона. В этой гробнице сохранились фрески, изображающие Аменхотепа III, правившего Древним Египтом в период с 1390 г. до н. э. по 1350 г. до н. э., а также группу древнеегипетских богов.

Более того, в этом году в Египте, в северной провинции Бехейра, недалеко от побережья Средиземного моря, археологи сообщили, что обнаружили артефакты на территории греко-римского кладбища, возраст которого составляет более 2 300 лет. Эти артефакты свидетельствуют об эволюции погребальных обычаев на протяжении примерно шести веков.

Другие интересные находки

Ранее УНИАН сообщал, что у южного побережья Италии археологи обнаружили корабль, затонувший более 2400 лет назад. Сообщается, что находку заметили во время исследования морского дна, которое проводилось в рамках подготовки к строительству оффшорной ветроэлектростанции. Судно лежит на дне Ионического моря вблизи коммуны Монастераче в провинции Реджо-Калабрия. По оценкам исследователей, корабль датируется IV–V веками до нашей эры. На его борту сохранился груз из более чем 300 амфор. Эту глиняную посуду в античном Средиземноморье использовали для перевозки вина, оливкового масла, зерна и других товаров.

Также мы писали, что в восточной Турции исследователи обнаружили доисторическую пещеру. На её стенах около 100 нарисованных человеческих и животных фигур. Это место может стать одной из важнейших пещер с наскальными рисунками, когда-либо обнаруженных в Анатолии. Пещера была обнаружена во время полевых работ в каньоне Тохма в Малатии междисциплинарной группой под руководством доктора Левента Искендероглу из Университета Иненю. Каньон Тохма в районе Даренде провинции Малатья уже известен своими скалистыми обрывами и речным ландшафтом.

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