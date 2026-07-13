В Китае на рынке электромобилей сложилась абсурдная ситуация, – Bloomberg

Китайцы меняют автомобили чаще, чем телефоны.

Бум электромобилей в Китае привел к небывалой ситуации. Сейчас средний возраст таких машин в Поднебесной меньше, чем средний возраст смартфона. Об этом пишет Bloomberg.

"Средний возраст электромобилей на китайских дорогах составляет всего 1,8 года, в то время как у автомобилей на топливе – 8,2 года", – пишет издание со ссылкой на отчет Ассоциации производителей автомобилей Китая.

Отмечается, что в настоящее время средний возраст электромобиля в Китае меньше, чем период, в течение которого большинство людей пользуются одним и тем же смартфоном.

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Этому способствовал быстрый прогресс в области технологий аккумуляторов, программного обеспечения и микросхем. Но, что интересно, свой вклад, вероятно, внесло и быстрое обесценивание электромобилей на вторичном рынке. Уже после трех лет эксплуатации электромобиль теряет около 57% от первоначальной цены, что значительно ниже цены обычных автомобилей того же возраста. Это обстоятельство может подталкивать автовладельцев быстрее продавать свои электромобили, не дожидаясь, пока они не потеряют в цене ещё больше.

Отчеты показывают, что основными покупателями электромобилей в Китае являются люди в возрасте до 35 лет. При выборе автомобиля они, как правило, обращают внимание в первую очередь на электронные функции помощи при управлении и в целом на цифровые технологии. Именно стремление к более совершенным интеллектуальным функциям является главным мотивом смены автомобиля для 43% владельцев.

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Как писал УНИАН, в российском Калининграде продолжают собирать внедорожники BMW, хотя компания официально ушла с российского рынка после вторжения в Украину. Автомобили X5, X6 и X7 производят из остатков импортных деталей и местных компонентов, при этом программное обеспечение частично изменено россиянами. Представители BMW называют это производство незаконным, а цена таких машин в России достигает 150 000 евро, что даже дороже официальных моделей в Европе.

Также мы сообщали, что Volkswagen объявил о масштабной трансформации, которая предусматривает сокращение модельного ряда почти наполовину и снижение сложности продукции на 75%. Уже сняты с производства Touareg и Touran, а также планируется прекращение выпуска кабриолета T-Roc в 2027 году. Компания скорректирует производственные мощности в соответствии со спросом – около 9 млн автомобилей в год вместо 12 млн в доковидный период.

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