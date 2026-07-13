В Одессе российский дрон попал в многоэтажный дом: что известно

Также повреждена крыша строительного супермаркета.

Вечером 12 июля россияне атаковали Одесскую область ударными дронами, один из которых попал в многоэтажный дом в Одесском районе. Как сообщает корреспондент УНИАН, с самого утра воскресенья в Одессе и области неоднократно объявляли воздушную тревогу.

В частности, сирена прозвучала и поздно вечером из-за того, что российские дроны вновь начали наносить удары со стороны Черного моря по региону. В областном центре были слышны взрывы, мониторинговые каналы сообщили, что "Шахеды", в том числе реактивные, фиксируются в разных районах.

Впоследствии начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что враг атакует Одесскую область ударными БПЛА. По предварительной информации, в Одесском районе зафиксированы попадания в верхние этажи многоэтажного жилого дома. Другой российский дрон повредил крышу строительного супермаркета.

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"Возникли пожары, которые на данный момент уже ликвидированы. Информация о пострадавших уточняется", – отметил чиновник.

В настоящее время атака продолжается, поэтому Кипер призвал людей находиться в безопасных местах.

По словам очевидцев, попадания произошли, в частности, в крышу одного из многоэтажных домов жилого массива "Радужный".

Атаки РФ по Одесской области

Как писал УНИАН, российская оккупационная армия в последнее время почти непрерывно терроризирует Одесскую область ударами с помощью дронов и ракет. В частности, 11 июля по Одессе был нанесен баллистический удар, в результате чего погибли как минимум два человека. Еще несколько человек получили ранения. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры. По данным АМПУ, в одном из портов повреждены грузовые автомобили, погибли водители. Также было повреждено гражданское торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис – на борту возник пожар.

Накануне, 10 июля, оккупанты атаковали Одесскую область крылатыми ракетами – в одном из портов, на территории терминала, погиб 50-летний докер-механизатор. Повреждены объекты гражданской портовой инфраструктуры и специализированная техника.

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