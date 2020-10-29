Эксперт объяснил, почему Кремль на самом деле сделал все, чтобы в соседних странах вспыхивали протесты и различные конфликты.

От массовых протестов в Беларуси до политического хаоса в Кыргызстане и войны в Нагорном Карабахе - Россия окружена все большей нестабильностью.

Читайте такжеDie Zeit: от Гонконга до Беларуси протесты очень похожи между собой, почему?Но, по словам директора Института Кеннана при Институте Вудро Уилсона для исследователей Мэттью Рожанского, Владимир Путин и его советники могут в этом винить только себя. Об этом пишет Busines Insider. Эксперт указывает на то, что Москва уже очень давно посягает на право накладывать свое вето на "нежелательные" изменения на постсоветском пространстве. Особенно, если это помогает соседним странам отдаляться от России и сближаться с Западом.

Во многих случаях это означало, что Москва поддерживала дружественные авторитарные режимы в бывших республиках СССР. И в конце концов, это привело к вспышкам массовых демонстраций или других форм беспорядков.

"Россия на протяжении двух десятилетий правления Владимира Путина достаточно активно настаивала на своем праве накладывать вето на все изменения, которые ей не нравились в этой части мира - в постсоветских республиках, особенно тех, которые граничат с РФ. В определенной степени, Москва сама заварила эту кашу и теперь расхлебывает. Потому что развитие этих стран как либерально-демократических или, по крайней мере, стабильных демократических политических режимов было неприемлемым для России. Она часто называла такие изменения "цветными революциями", которые якобы угрожают выживанию российского государства. Россияне постарались, чтобы не допустить такого развития", - сказал эксперт.

Он добавил, что постсоветские страны так и не создали стабильные альтернативные политические модели. Поэтому все кончилось сохранением долговременных режимов, таких как режим Александра Лукашенко в Беларуси. Азербайджан тоже остается авторитарным, а Армения только недавно изменила свой режим.

Читайте такжеWashington Post: повторит Майдан, как в Украине, стало трудноРожанский подчеркивает, что единая стабильность в регионе наблюдается лишь в самой России. Но какая это стабильность? Конечно, речь идет об единоличном правлении Владимира Путина. Другим примером, возможно, мог бы послужить Казахстан, где тоже сохранялся относительно стабильный режим Нурсултана Назарбаева. Но в стране тоже теперь растут риски. Потому что Назарбаев попытался мирно передать власть, отказавшись от президентского кресла.

Поэтому почти во всех частях постсоветского региона благодаря российским же действиям Россия окружена хронической нестабильностью режимов.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко не легитимным президентом.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

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Перевод: Лесь Дымань