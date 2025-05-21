Превратите обычный стул в полноценную тренировочную станцию с этими щадящими, но эффективными упражнениями.

Вам не нужен спортзал, дорогое оборудование или много свободного места, чтобы качественно потренироваться. Один устойчивый стул - всё, что нужно, чтобы активировать мышцы, поднять пульс и эффективно сжигать жир, не выходя из дома, пишет eatthis.

Сертифицированный тренер Тайлер Рид рассказала изданию, как можно похудеть в животе, занимаясь дома. Эти упражнения со стулом обманчиво просты, но действительно работают: они развивают силу, улучшают баланс и ускоряют метаболизм, не перегружая суставы.

Возьмите устойчивый стул без колёсиков, освободите немного пространства вокруг себя и выполняйте каждое упражнение по 45 секунд, затем 15 секунд отдыхайте. Повторите круг 2–3 раза в зависимости от вашего уровня подготовки и времени.

Видео дня

Жим из положения сидя в стоя

Это упражнение имитирует движение приседа и добавляет нагрузку на верхнюю часть тела. Оно укрепляет ноги и ягодицы, включает в работу мышцы кора и повышает пульс.

Сядьте прямо на край стула, стопы на полу на ширине бедер.

С гантелями или без них поднимите руки до уровня плеч.

Встаньте, отталкиваясь пятками, и напрягите ягодицы в верхней точке.

Поднимите руки вверх, затем опустите и вернитесь в исходное положение.

Велосипедные скручивания сидя

Это упражнение задействует весь корпус, особенно косые мышцы живота. Отлично подходит для сжигания жира, развития координации и подвижности.

Откиньтесь на спинку стула, руки за головой, ноги приподняты.

Вытяните одну ногу вперёд, одновременно поворачивая корпус в противоположную сторону.

Медленно и контролируемо меняйте стороны, имитируя кручение педалей.

Держите грудь приподнятой и напрягайте мышцы кора.

Шаги на стул

Сильное упражнение для развития силы ног и сжигания калорий. Подъём на стул имитирует подъем по лестнице и задействует ягодицы, квадрицепсы и икры одновременно.

Встаньте лицом к стулу, стопы на ширине бедер.

Поднимитесь правой ногой на сиденье, отталкиваясь пяткой.

Поднимите левую ногу, чтобы она встала рядом с правой, затем поочередно спуститесь.

Меняйте ведущую ногу в каждом повторении.

Отжимания с опорой на стул

Это упражнение укрепляет грудные мышцы, плечи, трицепсы и кор.

Поставьте руки на край стула на ширине плеч.

Отойдите ногами назад в положение высокой планки.

Опустите грудь к стулу, держа локти под углом 45 градусов.

Вернитесь в исходное положение, напрягая мышцы кора.

Разгибания ног сидя с пульсацией

Это упражнение на квадрицепсы с активацией мышц кора. Добавление небольших пульсирующих движений усиливает нагрузку. Отличный способ укрепить ноги без давления на суставы.

Сядьте прямо, колени согнуты, стопы на полу.

Вытяните одну ногу вперёд.

В верхней точке слегка пульсируйте ногой вверх-вниз на 2–3 см в течение 3 секунд.

Опустите ногу и повторите на другую сторону.

Альпинист с опорой на стул

Заключительное упражнение, которое объединяет кардио и тренировку пресса. Быстрые движения коленями повышают пульс и активируют пресс — отличный финал комплекса.

Упритесь руками в сиденье стула и отойдите в положение планки.

Подтяните правое колено к груди, затем быстро поменяйте ноги.

Продолжайте чередовать в устойчивом, контролируемом темпе.

Следите, чтобы плечи были над запястьями, а бедра не поднимались.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как можно быстро похудеть к лету, какие продукты стоит исключить из рациона.

Вас также могут заинтересовать новости: