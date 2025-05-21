Возглавила рейтинг латвийская столица Рига.

На фоне всплеска чрезмерноно туризма, что неизбежно привожит к росту цен на отдых на самых популярных направлениях, отдыхающие все чаще пытаются искать бюджетные альтернативы. Впрочем, далеко не всегдо дешево – значит качественно.

Свежее исследование UK’s Post Office изучило 38 городов Европы, чтобы определить десять лучших из них, где можно хорошо отдохнуть, не потратив на это все деньги мира.

При составлении рейтинга учитывались 12 основных показателей, в том числе стоимость двух ночей проживания в трехзвездочном отеле для двух человек, ужина из трех блюд на двоих с домашним вином, чашки кофе, бутылки пива, банку Coca-Cola или Pepsi, бокала вина, транспортные расходы (трансфер из аэропорта на автобусе или поезде и городской проездной на 48 часов), а также стоимость обзорной автобусной экскурсии по городу, посещение главной туристической достопримечательности, главного музея и главной художественной галереи, цитирует Euronews Travel.

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Возглавила рейтинг латвийская столица Рига, где замечательный уик-энд на двоих можно провести за 300 евро. Такую высокую строчку в рейтинге город занял впервые, причем за последний год он поднялся сразу на шесть позиций. Это связано с тем, что цены в Риге снизились на 15% в годовом исчислении по сравнению с городом, занявшим второе место.

Тем временем, вторая строчка досталась соседу Риги – литовской столице Вильнюсу, где средняя стоимость сити-брейка выросла на 7,5%, до 302 евро.

Замкнула тройку лидеров польская столица Варшава, которая за год поднялась с 10-го сразу на третье место, показав падение цен на 13,2%, до 329 евро, в основном из-за снижения стоимости размещения на 46 евро (155 евро за две ночи по сравнению с 201 евро годом ранее).

В целом в первую десятку попали семь городов в Восточной Европе.

10 лучших городов Европы по соотношению цена/качество этим летом

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты дали туристам несколько золотых советов, как сэкономить на отдыхе этим летом.

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