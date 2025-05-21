В перспективе использование услуги "Дия.Подпись" станет платным для юридических лиц.

Первым платным сервисом в "Дия" с июня этого года станет шеринг документов для банков. В будущем планируется еще два платных сервиса - "Дия.Подпись" и Diia.OAuth. Об этом сообщил руководитель команды внедрения "Дии" Алексей Вовк для Forbes.

Согласно плану Минцифры, в перспективе использование "Дия.Подпись" станет платным для юридических лиц. Это позволит бизнесу подписывать документы онлайн с использованием электронной подписи напрямую через приложение "Дия".

Кроме того, планируется запустить сервис электронной идентификации Diia.OAuth. По словам Вовка, благодаря этому решению партнеры смогут идентифицировать своих пользователей через взаимодействие с порталом "Дия".

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Дія - последние новости

19 мая стало известно, что на портале "Дия" появится искусственный интеллект, который будет помогать находить услуги, справки и даже в перспективе будет общаться голосом.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что на портале "Дия" снова стали доступны услуги снятия и смены места жительства.

Кроме того, украинцы получили возможность на портале "Дия" получить статус человека с инвалидностью вследствие войны и статус члена семьи погибшего защитника.

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