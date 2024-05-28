В стране хотят показать "нулевую толерантность" к шпионажу.

Верхняя палата парламента Швейцарии поддержала предложение по ужесточению мер о высылке шпионов, особенно агентов российской разведки, в то время, как Берн готовится к проведению большого саммита, направленного на прокладывание пути к миру в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в понедельник 32 голосами "за" и 9 "против" законодатели верхней палаты поддержали предложение "систематически высылать российских и других иностранных шпионов", которое поддержала президент Виола Амхерд в своем обращении к парламенту.

"Иностранные государства должны чувствовать, что Швейцария реагирует на нарушение их безопасности и защищает себя", - отметила Амхерд. Видео дня

По ее словам, правительство планирует последовательно высылать офицеров разведки, деятельность которых угрожает безопасности Швейцарии или ее роли как принимающей страны. Также она подчеркнула, что это не приведет к автоматическому принятию решений.

В свою очередь депутат от левоцентристских социал-демократов, одна из сторонниц этого саммита Франциска Рот отметила, что нейтральная Швейцария является "магнитом" для шпионов из-за концентрации в стране международных организаций.

Она объяснила, что особенно это касается российских шпионов, утверждая, что Швейцария должна показать "нулевую толерантность" к шпионажу. Рот добавила, что предложение должно служить для укрепления механизмов контроля и высылки шпионов.

Саммит мира в Швейцарии - что известно

В Швейцарии 15-16 июня состоится саммит мира возле центрального города Люцерн. В стране надеются, что это поможет проложить путь к будущему мирному процессу после российского вторжения в Украину. Известно, что Россия до сих пор не была приглашена. Швейцария оправдывает это тем, что РФ неоднократно заявляла, что ее не интересует участие в этом событии.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет собрать какое-то сборище как параллельную платформу Глобальному Саммиту мира, в котором должно принять участие не менее 90 стран мира.

"Я считаю, что если ты хочешь мира - ты будешь там и будешь говорить. Даже если ты с чем-то не согласен, ты приезжаешь на саммит. А если ты хочешь войны, ты будешь приезжать на то сборище, которое хочет организовать Россия. Чтобы вы знали, Путин очень боится Саммита мира. Он думал, что 90 стран нас не поддержат. Он срывал этот саммит и продолжает это делать. И поэтому сейчас думает устроить какую-то параллельную платформу. И есть лидеры, которые до сих пор еще не высказались", - подчеркнул глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: