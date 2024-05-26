В Швейцарии в настоящее время находятся 217 российских дипломатов.

Существует "повышенный риск" кибератак со стороны российских хакеров на украинском саммите мира, который пройдет в Швейцарии в июне. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на швейцарские СМИ.

"Россия, которая не была приглашена на мероприятие в Бургенштоке 15-16 июня, скорее всего, будет искать способы сорвать встречу, сообщила швейцарская газета со ссылкой на IT-экспертов и сотрудников Федерального управления кибербезопасности Швейцарии, которых она не назвала", - говорится в сообщении.

Отдельно СМИ сообщают, что Швейцария не высылала российских дипломатов с момента вторжения Москвы на Украину в начале 2022 года, за это время Россия добавила десятки сотрудников в Берне и Женеве.

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При этом около трети российского дипломатического контингента в Швейцарии, как полагают, работает параллельно с подразделениями военной, внешней или внутренней разведки, сообщил неназванный сотрудник швейцарской разведки.

Представитель министерства иностранных дел Швейцарии подтвердил, что в настоящее время в стране находятся 217 российских дипломатов: 75 - в швейцарских учреждениях и 142 - в многосторонних организациях, многие из которых находятся в Женеве.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости

Глобальный саммит мира, организованный по украинской инициативе, состоится 15-16 июня. Швейцария, которая будет хозяйкой саммита мира, надеется принять представителей более 120 стран мира.

Президент США Джо Байден намерен пропустить саммит мира в Швейцарии ради сбора средств в Голливуде. Также УНИАН сообщал, что Индия подтвердила участие в Саммите мира. Сейчас это единственная крупная страна из так называемого "глобального юга", которая согласилась принять участие в мероприятии.

В то же время Россия планирует провести встречу стран БРИКС примерно в то же время, когда должен состояться украинский саммит мира в Швейцарии. Уже известно, что Китай решил послать своего главного дипломата на встречу с агрессором вместо глобального саммита мира.

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