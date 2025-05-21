По данным издания, один выстрел, смертельный, был произведен в голову, на уровне шеи, сзади.

Украинский юрист Андрей Портнов был застрелен возле частной школы в Colegio Americano мадридском пригороде Посуэло-де-Аларкон.

Издание El País раскрыло некоторые детали убийства. В частности, жуналисты написали, что в Портнов умер сегодня утром после того, как в него выстрелили 5 раз, стрелявших было 2-3 человека.

"На данный момент арестов нет. Школа не знает, является ли он отцом кого-либо из учеников", - отметило издание.

Видео дня

По данным испанских журналистов, убийство произошло около 9:15 утра, на место пресиупления по адресу Калле-де-Америка, 3 сразу же были отправлены полицейские.

В полиции сообщили, что им поступил звонок от гражданина, который "сообщил, что они нашли раненого мужчину, лежащего без сознания на земле".

Прибывшие по месту врачи подтвердили смерть "в результате травм, несовместимых с жизнью, полученных от не менее трех огнестрельных ранений". "Один выстрел, смертельный, был произведен в голову, на уровне шеи, сзади, но под углом, а два других - в туловище, в живот и в бок", - сообщил источник.

Источники издания в полиции сообщили, что мужчина является гражданином Украины и находился за рулем автомобиля Mercedes, когда на него напали двое или трое нападавших, которые выстрелили ему пять раз в голову и спину. Полиция не сообщила подробностей о типе использованного оружия, поскольку расследование только началось.

"Сейчас царит сильная суматоха. Мы в шоке и пытаемся организовать свой ответ на произошедшее", - сообщил газете по телефону сотрудник Американской школы. Она подтвердила, что инцидент произошел перед школой, "через полчаса после" начала занятий, поэтому ни дети, ни их родители ничего не видели.

Дополняется...