Руководитель одного из муниципалитетов Курской области РФ призвал кремлевского диктатора Владимира Путина захватить украинский областной центр Сумы, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны России. Как пишет тг-канал "Раньше всех", соответствующее заявление прозвучало во время встречи Путина с руководителями муниципалитетов Курской области.
Отмечается, что с такой "просьбой" обратился к Путину глава Глушковского района Павел Золотарев, говоря о том, на сколько километров нужно отогнать противника от границы.
"Сумы должны быть наши. Мы не можем жить, как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим"", - заявил он.
По информации ресурса, в ответ на это заявление Путин отшутился, упомянув Александра Хинштейна - врио губернатора Курской области.
"Поэтому Александра Евсеевича и выбирали, он тоже так хочет все побольше", - сказал Путин.
Сумы и Сумская область
Напомним, Сумская область и сам областной центр постоянно подвергаются ударам, которые наносят российские оккупанты. Например, на днях захватчики атаковали рейсовый автобус возле Белополья. В результате погибли 9 человек, семеро получили ранения, из которых трое - в тяжелом состоянии. Отмечалось, что россияне сознательно атаковали гражданский транспорт, который не представлял никакой угрозы.
Также российская армия атаковала баллистической ракетой пригород Сум – примерно десять человек пострадали, в их числе - 6 детей, один из которых - в тяжелом состоянии. Погибла 20-летняя девушка, мужчина и мальчик умерли в больнице.