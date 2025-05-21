Украинский город предложил захватить глава Глушковского района Курщины.

Руководитель одного из муниципалитетов Курской области РФ призвал кремлевского диктатора Владимира Путина захватить украинский областной центр Сумы, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны России. Как пишет тг-канал "Раньше всех", соответствующее заявление прозвучало во время встречи Путина с руководителями муниципалитетов Курской области.

Отмечается, что с такой "просьбой" обратился к Путину глава Глушковского района Павел Золотарев, говоря о том, на сколько километров нужно отогнать противника от границы.

"Сумы должны быть наши. Мы не можем жить, как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим"", - заявил он.

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По информации ресурса, в ответ на это заявление Путин отшутился, упомянув Александра Хинштейна - врио губернатора Курской области.

"Поэтому Александра Евсеевича и выбирали, он тоже так хочет все побольше", - сказал Путин.

Сумы и Сумская область

Напомним, Сумская область и сам областной центр постоянно подвергаются ударам, которые наносят российские оккупанты. Например, на днях захватчики атаковали рейсовый автобус возле Белополья. В результате погибли 9 человек, семеро получили ранения, из которых трое - в тяжелом состоянии. Отмечалось, что россияне сознательно атаковали гражданский транспорт, который не представлял никакой угрозы.

Также российская армия атаковала баллистической ракетой пригород Сум – примерно десять человек пострадали, в их числе - 6 детей, один из которых - в тяжелом состоянии. Погибла 20-летняя девушка, мужчина и мальчик умерли в больнице.

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