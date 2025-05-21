Депутаты инициировали обращение в Нацполицию.

На украинскую блогершу Анну Алхим завели еще одно дело о государственной измене. Об этом сообщила народный депутат Наталья Пипа на своей странице в Facebook.

"Нацполиция по моему и коллег депутатскому обращению открыла против Алхим еще одно уголовное производство – о государственной измене. Помощь врагу – это преступление", – сообщила депутат.

В своем обращении депутаты вспомнили о том, что Анна Алхим публиковала о местонахождении больниц, после чего туда прилетели российские дроны.

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Также депутаты просили обратить внимание на высказывания Алхим о российском диктаторе Владимире Путине. Ранее она называла его красавчиком.

Кроме того, они вспомнили о том, что блогерша общалась на русском языке.

Напомним, ранее правоохранители открыли ряд уголовных дел против скандально известной блогерши из Днепра Анны Алхим.

"В отношении Анны Буряченко (настоящее имя блогера - УНИАН) открыли три уголовных производства по трем статьям - 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Что известно об Алхим

Вначале мая в украинском медиапространстве вспыхнул языковой скандал вокруг Анны Алхим. На праздновании крещения детей ее коллеги Стаси Макеевой блогер недовольно отреагировала на просьбу спеть любую песню на украинском языке. В частности она показательно закатила глаза и что-то возмущенно пробурчала.

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