На украинскую блогершу Анну Алхим завели еще одно дело о государственной измене. Об этом сообщила народный депутат Наталья Пипа на своей странице в Facebook.
"Нацполиция по моему и коллег депутатскому обращению открыла против Алхим еще одно уголовное производство – о государственной измене. Помощь врагу – это преступление", – сообщила депутат.
В своем обращении депутаты вспомнили о том, что Анна Алхим публиковала о местонахождении больниц, после чего туда прилетели российские дроны.
Также депутаты просили обратить внимание на высказывания Алхим о российском диктаторе Владимире Путине. Ранее она называла его красавчиком.
Кроме того, они вспомнили о том, что блогерша общалась на русском языке.
Напомним, ранее правоохранители открыли ряд уголовных дел против скандально известной блогерши из Днепра Анны Алхим.
"В отношении Анны Буряченко (настоящее имя блогера - УНИАН) открыли три уголовных производства по трем статьям - 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.
Что известно об Алхим
Вначале мая в украинском медиапространстве вспыхнул языковой скандал вокруг Анны Алхим. На праздновании крещения детей ее коллеги Стаси Макеевой блогер недовольно отреагировала на просьбу спеть любую песню на украинском языке. В частности она показательно закатила глаза и что-то возмущенно пробурчала.