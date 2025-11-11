Как пишут журналисты, Украина готова играть решающую роль в подготовке европейских сил БпЛА.

Тогда как Европа спешит укрепить свою оборону против растущей угрозы со стороны российских беспилотников, все больше стран хотят перенять опыт Украины. Об этом пишет Atlantic Council.

В частности, в октябре премьер-министр Дании Метте Фредериксен признала, что Украина сейчас является мировым лидером в сфере дроновой войны, поэтому призвала своих европейских коллег "перенять весь опыт, все новые технологии, все инновации Украины и применить их в нашем собственном перевооружении".

"Очевидно, что Европе есть чему поучиться. Ряд подозрительных вторжений российских дронов во второй половине 2025 года подчеркнул уязвимость континента к агрессии с использованием дронов и поставил фундаментальные вопросы относительно того, не готовятся ли европейские армии к неправильному виду войны", - отметили в материале.

Несмотря на то, что Европа продолжает перевооружаться, даже такие страны, как Польша, остаются сосредоточенными преимущественно на традиционных системах вооружения. Это усиливает опасения того, что европейские политики, ответственные за оборону, могут не полностью понимать роль дронов на полях сражений Украины.

"Применение Украиной дроновой войны с 2022 года может предоставить партнерам Киева широкий спектр важных знаний. После начала полномасштабного вторжения России почти четыре года назад Украина обратилась к относительно дешевым технологиям беспилотников, чтобы компенсировать часто подавляющее преимущество Москвы в конвенционной огневой мощи и уменьшить зависимость страны от поставок западного оружия. В результате количество украинских производителей беспилотников стремительно выросло с нескольких компаний до сотен, а общий объем производства беспилотников вырос до миллионов единиц в год", - добавили в Atlantic Council.

В частности, многие украинские специалисты говорят, что из-за того, что их европейские партнеры стремятся развивать собственные возможности в сфере БпЛА, эффективные программы обучения будут не менее важными, чем передовые технологии.

Как отмечает руководитель украинского проекта "Victory Drones" Мария Берлинская, до 90% успеха в войне с использованием дронов зависит от подготовки команды, которая управляет беспилотниками, а не от используемых технологий.

"Сам по себе дрон, без слаженной работы команды, ничего не дает", - отметила она в своей статье.

В то же время в интервью Euronews украинский эксперт по беспилотной войне Федор Сердюк предупредил, что Европа сейчас сильно сосредоточена на технологиях БпЛА, пренебрегая необходимостью обучения операторов и командиров эффективному использованию дронов на фронте.

"Я не вижу, чтобы строилось столько учебных центров, сколько заводов. Это большая ошибка. Не только для технических навыков, но и для тактических", - объяснил он.

В свою очередь Украина готова играть решающую роль в подготовке европейских сил БпЛА. В частности украинские инструкторы уже начали делиться своим опытом с рядом стран, а именно Великобританией, Данией и Польшей.

"Эта тенденция отражает важный сдвиг на восток в оборонной сфере Европы, где Украина становится ключевым участником в обеспечении будущей безопасности континента. Этот вклад в значительной степени будет базироваться на технологических инновациях, разработанных во время войны с Россией, но также подчеркивать важность эффективной подготовки", - подытожили в Atlantic Council.

Европа и угроза со стороны РФ - последние новости

Ранее Bild писал, что Германия готовит военных медиков к возможной войне. В частности специальный отчет Вооруженных сил страны впервые дает мрачную оценку готовности Германии к чрезвычайным ситуациям и очерчивает, что срочно нужно сделать.

"При худшем сценарии, в Германии ежедневно будет оказываться около 1000 раненых солдат. Кроме того, будут жертвы среди гражданского населения", - отметили в Bild.

В то же время высокопоставленный немецкий военный чиновник, генерал-лейтенант Александр Зольфранк заявил, что несмотря на неудачи на войне в Украине, РФ может в любой момент атаковать НАТО.

"Если посмотреть на нынешние возможности и боевую мощь России, то она может уже завтра начать небольшую атаку на территорию НАТО. Небольшая, быстрая, ограниченная регионально, ничего большого - для этого Россия слишком связана в Украине", - пояснил он.

