Глава МИД Польши отметил, что Венгрия может перестать финансировать войну Путина против Украины.

Венгрия может получать нефть не только от России, заявил в соцсети Х министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Таким заявлением глава МИД Польши отреагировал на эмоциональный ответ своего венгерского коллеги Петера Сирято.

"Петере, как Европейская комиссия неоднократно заявляла, Венгрия может получать нефть из нероссийских источников, не финансируя военную машину Путина", - написал Сикорский.

Глава МИД Польши призвал Венгрию проявить солидарность с борьбой Украины за независимость и отметил, что "герои 1956 года смотрят на вас". Он имел в виду восстание в Будапеште против коммунистической диктатуры.

Все началось с того, что правительство Венгрии ввело запрет командиру Сил беспилотных систем Роберту "Мадяру" Бровди на въезд в страну из-за атак ВСУ по нескольким нефтеперерабатывающим заводам на территории России, что привело к приостановке поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию.

Сикорский написал, что если "Мадяр" захочет отдохнуть от службы на фронте, он может приехать в Польшу.

Сийярто на критику Сикорского и слова главы МИД Украины Андрея Сибиги, что Венгрии "российский трубопровод важнее жизни украинских невинных детей, которых убила Россия" написал, что Венгрия не несет ответственности за эту войну и снова подчеркнул, что следует прекратить втягивать его страну в "вашу" войну и ставить под угрозу их энергетическую безопасность.

Запрет Венгрии на въезд "Мадяру"

Ранее УНИАН сообщал, что командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди назвал главу МИД Венгрии Петера Сийярто "танцором на костях". Он добавил, что настоящих мадяр в Венгрии хватает и скоро Сийярто им надоест. Также "Мадяр" отметил, что венгерские политики не могут запретить ему посещать страны Шенгенской зоны, так как это не в их компетенции.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что венгерские чиновники дошли до того, что пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите государства. Он добавил, что если Венгрия действительно закрыла въезд в свою страну и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, то это вызывает лишь возмущение. Президент Украины также сообщил, что поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно.

