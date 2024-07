Покушение на Трампа: СМИ раскрыли неожиданную первую реакцию политика на выстрелы

Выяснилось, что Трамп требовал свои туфли, ведь остался босым.

После покушения Дональд Трамп непонятным образом остался босым и требовал, чтобы ему вернули обувь. Об этом свидетельствуют многочисленные видеозаписи инцидента, на основные анализа которых можно четко проследить хронологию покушения, пишет Bild.

В тот день в Пенсильвании было +30°C. Несмотря на жару, республиканец был в официальном костюме и кожаных туфлях. После первых выстрелов он пригнулся, к нему подбежали охранники и закрыли своими телами.

Они хотели отвести экс-президента к машине и спрашивали его: "Вы готовы?". Впрочем, реакция Трампа была неожиданной. Первыми словами политика после стрельбы были: Let me get my shoes! - "Дайте мне мою обувь!"

Видео дня

Он повторил эту фразу пять раз, затем попросил еще подождать, поднял кулак и лишь затем покинул сцену в окружении охранников. Остается непонятным, снял ли он туфли заранее из-за жары и дискомфорта или они слетели во время стрельбы. Как бы там ни было, один ботинок остался на сцене.

Покушение на Трампа

В экс-президента США и действующего кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. Его быстро окружила вооруженная охрана, он лежал около минуты. Затем он поднялся на ноги и поднял кулак в воздух, после чего его вывели со сцены и посадили в автомобиль, а затем увезли с места происшествия. Политик был ранен в ухо.

Впоследствии сообщалось, кто совершил покушение на Трампа. Как оказалось, это сделал 20-летний Томас Мэтью Крукс, который перед этим записал видеообращение, где жестко раскритиковал представителей Республиканской партии США.

