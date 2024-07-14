На видео была видна кровь на ухе Трампа.

В США во время выступления кандидата в президенты Дональда Трампа в Пенсильвании раздались выстрелы. Об этом сообщает Sky News.

"Сотрудники службы безопасности вывели бывшего президента со сцены. Трамп, похоже, упал на землю во время произнесения речи. Его быстро окружила вооруженная охрана, и он лежал около минуты. Затем он поднялся на ноги и поднял кулак в воздух, после чего его вывели со сцены и посадили в автомобиль, а затем увезли с места происшествия", – говорится в сообщении.

На видео была видна кровь на ухе Трампа. Подробностей о состоянии кандидата в президенты США пока нет.

Обновлено: Президента США Джо Байдена уже попросили прокомментировать инцидент. Журналисты встретили его, когда он выходил из церкви в Делавэре. Байден заявил, что его не проинформировали о сообщениях о стрельбе.

Подробности происшествия устанавливаются.

Обновлено: В заявлении предвыборного штаба Дональда Трампа говорится, что с ним "все в порядке", пишет АР.

"Президент Трамп благодарит правоохранительные органы и службы экстренного реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта. С ним все в порядке, он проходит обследование в местном медицинском учреждении. Более подробная информация будет позже", – заявил пресс-секретарь Стивен Чунг.

Выборы в США

В ноябре 2024 года в Соединенных Штатах Америки должны состояться президентские выборы. Основными кандидатами на этот пост являются действующий американский лидер – демократ Джо Байден, а также его предшественник – республиканец Дональд Трамп.

В последнее время появляется все больше информации о том, что Байдена призывают сняться с выборов. Причина – провальные первые дебаты и возраст президента США.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Байден "скорее всего, будет заменен" как кандидат от Демократической партии на ноябрьских выборах президента США. Самым очевидным выбором демократов для "плана Б" является вице-президент США Камала Харрис.

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