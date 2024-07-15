Дональд Трамп описал момент, когда он поднял кулак в воздух, когда кровь стекала ему по лицу после того, как его задела пуля во время покушения в субботу. Об этом сообщает Washington Examiner.
"Трудно описать, что это было за ощущение, но я знал, что мир смотрит", - сказал он в своем первом интервью после того, как вооруженный мужчина открыл стрельбу на его митинге в Пенсильвании в субботу, убив посетителя и ранив еще двоих.
Бывший президент США добавил, что он полон решимости заверить нацию, что "Америка идет вперед, мы идем вперед, что мы сильны".
"Я знал, что история рассудит это, и я знал, что должен сообщить им, что с нами все в порядке", - сказал Трамп.
Трамп также рассказал, что его поворот головы в последнюю минуту спас ему жизнь от пуль стрелка Томаса Мэтью Крукса.
"Если бы я не сделал этого в тот момент, мы бы не разговаривали сегодня", - сказал экс-перзидент США.
Покушение на Трампа
В экс-президента США и действующего кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. Его быстро окружила вооруженная охрана, он лежал около минуты. Затем он поднялся на ноги и поднял кулак в воздух, после чего его вывели со сцены и посадили в автомобиль, а затем увезли с места происшествия. Политик был ранен в ухо.
Впоследствии сообщалось, кто совершил покушение на Трампа. Как оказалось, это сделал 20-летний Томас Мэтью Крукс, который перед этим записал видеообращение, где жестко раскритиковал представителей Республиканской партии США.
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