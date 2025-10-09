Зеленский отметил, что Виктор Орбан стремится, чтобы на критике в сторону Украины рос рейтинг его партии перед весенними выборами.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал единственную причину, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан активно блокирует евроинтеграционные стремления Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с журналистами.

Зеленский подчеркнул, что партнеры хотят видеть Украину в Европейском Союзе.

"Нет колебаний, абсолютное большинство. 26 стран поддерживают это. Есть некоторые моменты. Но я понимаю общую атмосферу. В критический момент голосования 26 стран будут на нашей стороне. На сегодня это так. Не на нашей стороне Венгрия. Причина только одна - предстоящие выборы в Венгрии", - отметил Зеленский.

В этой связи, как подчеркнул президент, направление именно Евросоюза является главным триггером для предвыборной кампании действующего премьер-министра в Венгрии Виктора Орбана.

"Он базирует свою предвыборную программу на том, что, в принципе, критикует все, что Евросоюз предлагает. На этой критике он подпитывает, скажем так, свой электорат или более радикальный электорат. И у него Украина - это один из главных, а может, главный стимул, чтобы именно на основе блокирования Украины рос рейтинг его партии, партии действующего премьер-министра Венгрии. Поэтому он будет делать все, чтобы блокировать нас", - сообщил Зеленский.

В то же время, глава государства видит несколько выходов из этой ситуации. В частности, речь идет об изменении правил принятия решений внутри ЕС.

"Изменение правил проговаривается в кулуарах Европейского Союза. Когда большинство принимает решение (Сейчас для принятия решений в ЕС нужно единодушие, а не большинство - УНИАН). К этому надо идти", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что недавно я встречался с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Изменение правил стало одной из важнейших тем, о которой Зеленский говорил с Схоофом. "Европейцы консервативны в отношении изменений правил. Это не только нас касается, будет много разных вопросов и вызовов, но на будущее это было бы правильное решение. Но это на мой взгляд", - считает президент.

В то же время, Зеленский считает, что есть еще один вариант, чтобы на Орбана осуществлялось давление.

"Второй вариант - это, чтобы партнеры другими рычагами влияли на позицию Премьер-министра Венгрии. По-другому пока никак. Вместе с Европейским Союзом мы считаем, что до конца этого года Украина будет готова с шестью кластерами", - подчеркнул Зеленский.

Венгрия против евроинтеграции Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, Венгрия выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. В частности, венгерский премьер Виктор Орбан блокирует открытие первого кластера переговоров, который касается фундаментальных основ. Среди прочего, этот кластер касается верховенства права и осуществления соответствующих реформ в Украине.

В то же время, Европейская комиссия готова к открытию переговоров по первому кластеру. Такое заявление сделала еврокомиссар по расширению Марта Кос. Она также отметила, что для открытия первого кластера переговоров необходимо согласие всех 27 стран-членов блока

