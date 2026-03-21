Иран ни при чем: Би-би-си раскрыло причины, по которым переговоры по Украине остановились

Мирные переговоры начали буксовать еще до ситуации с Ираном и на то было несколько важных причин.

Переговоры об окончании войны, которые Москва, Киев и Вашингтон ведут с начала года, поставлены на паузу. Публично стороны объясняют это тем, что США заняты Ираном, но дело не только в этом.

Как пишет издание Би-би-си, переговоры буксовали еще до Ирана. Продвижения не было по самым острым вопросам - территории Донбасса и гарантии безопасности, без которых добиться прочного мира будет сложно.

Как рассказали изданию высокопоставленный европейский дипломат и двое собеседников, знакомых с ходом переговоров, в действительности мирный процесс начал "выдыхаться" еще до начала войны с Ираном. Источники Би-би-си сошлись во мнении, что повестка и сам формат переговоров в их нынешнем виде вряд ли приведут к концу войны в Украине.

Видео дня

Ключевые вопросы далеки от решения

Отмечается, что ключевые проблемы до сих пор остаются нерешенными. Среди них, судьба подконтрольных Украине территорий Донбасса, передачи которых требует Россия, и статус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ни к какому компромиссу по этому вопросам стороны не приблизились, рассказали источники издания.

Издание отметило, что касательно Донбасса, Кремль вообще ничего не хочет воспринимать из того, что отличается от "пониманий Анкориджа". В Кремле полагают, что во время встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в августе 2025 года, США согласились с тем, что Россия должна получить весь Донбасс.

Хотя в действительности никаких договоренностей Путин и Трамп тогда не достигли.

Собеседники издания отметили, что без особого успеха идет и обсуждение судьбы ЗАЭС.

Проблема гарантий безопасности

Украина много раз давала понять, что готова к обсуждению территориальных и других уступок только после принятия пакета юридически обязывающих международных гарантий безопасности, которые предотвратят возможность новой войны.

Издание отметило, что консультации по этому вопросу украинские чиновники ведут уже много месяцев. Например, на встрече в декабре 2025 года Украина, США и европейские лидеры говорили о гарантиях "по примеру пятой статьи НАТО". В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что пакет гарантий согласован "на 100%". Но с тех пор ниичего не изменилось.

Один из собеседников издания назвал ситуацию с гарантиями безопасности замкнутым кругом: без гарантий Украина не может обсуждать территориальный вопрос, а без решения территориального вопроса прогресс в переговорах не представляется возможным.

Отвечая на вопросы Би-би-си о пробуксовке переговоров, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "ничего выдыхаться не начало":

"Было понятно, что переговоры будут непростыми... Многие вопросы, особенно территориальный вопрос, еще нужно продолжить обсуждать. Он очень сложный. Много других сложных вопросов. И мы предпочитаем публично их не озвучивать. Мы надеемся, переговоры продолжатся в ближайшее время".

Другие вопросы

На пути к миру в Украине есть и другие вопросы, многие из которых стороны пока даже не начали обсуждать, сказали источники издания.

По их словам, в списке приоритетов Кремля по-прежнему остаются тема нерасширения НАТО и другие вопросы безопасности - они важны для Путина не меньше, чем получение контроля над всем Донбассом.

Издание отметило, что если с требованиями Кремля по поводу Украины все более или менее понятно, то с требованиями к Европе - не очень. При этом, обсудить вопросы архитектуры безопасности на континенте было бы невозможно без широкой коалиции европейских стран, признали собеседники издания.

Но в Кремле европейских лидеров не хотят видеть за столом переговоров.

При этом высокопоставленный европейский дипломат уверяет, что Россия намеренно делает акцент в переговорах именно на Донбассе. По его словам, Москва участвует в переговорах не ради достижения мира, а ради того, чтобы заставить Белый дом давить на Киев:

"Потому что цель России заключается в том, чтобы Трамп винил Зеленского за несговорчивость. Россияне знают, что украинцы не могут согласиться с передачей Донбасса. Если россияне начнут выдвигать требования по гарантиям безопасности и требовать уступок уже от США, это выставит несговорчивой стороной уже саму Россию".

Высокопоставленный европейский дипломат считает, что отсутствие прогресса на переговорах вряд ли волнует Путина, который уверен, что "и так выигрывает войну".

"Идти на какие-то компромиссы ему незачем. Его позиция в том, чтобы затягивать этот процесс и ухудшать положение Украины", - объяснил дипломат.

Переговоры по Украине

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах у российской стороны нет людей, которые действительно могут принимать решения. Они только транслируют мысли российского диктатора Владимира Путина и передают ему послания.

А 18 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров по Украине.

