'Это просто эсэмэски от Путина': Зеленский сделал жесткое заявление о переговорщиках РФ

На мирных переговорах у российской стороны нет людей, которые действительно представляют Москву. Российские переговорщики только транслируют мысли российского диктатора Владимира Путина и передают ему послания. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ZDF.

"Для того чтобы в переговорном треке звучали мнения простых людей, нужно, чтобы на переговорах были люди. Но на трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией находятся представители государств и интересов, а в российском случае многие из них - это просто эсэмэски", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что на переговорах человеческое измерение есть только тогда, когда у россиян есть мандат на решение. По его словам, только в таком случае можно договариваться.

"Этот гуманитарный трек очень важен. Но так, чтобы вдруг команды сели и поговорили как люди... Россияне же убийцы для нас. Как мы можем говорить просто как люди?", - подчеркнул Зеленский.

Что мешает добиться прекращения войны в Украине

Ранее Forbes писало, что мирные переговоры продолжаются, но Украина и РФ так и не смогли заключить мирное соглашение. Отмечается, что главным камнем преткновения в переговорном процессе остается территория Украины.

В Financial Times напомнили, что РФ требует от Украины отдать контролируемые ею территории на юге и востоке страны. В то же время украинцы не хотят добровольно отдавать территорию России, ведь это сместило бы линию соприкосновения в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях в пользу россиян.

