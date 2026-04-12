Переговоры США и Ирана сорвались, чего ждать дальше: прогноз Sky News

Иран все еще считает, что у него есть преимущество.

Переговоры о мирном урегулировании между США и Ираном в Исламабаде длились 21 час, но завершились ничем, поскольку обе стороны заняли жесткую позицию.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед тем, как отправиться домой, сообщил что Иран не намерен отказываться от своего стремления создать ядерную бомбу и найти для этого необходимые средства. В свою очередь иранская сторона утверждает, что американцы потребовали от них передачи обогащенного урана, но также отказались признать их суверенитет над Ормузским проливом.

Как отмечает Sky News, если американцы действительно ушли с переговоров из-за ядерной проблемы, то они приехали сюда, наивно полагая, что иранцы пойдут на уступки уже в первый день переговоров. В то же время в последний раз, когда Запад и Иран достигли соглашения по ядерной проблеме, на переговоры ушло почти два года.

Однако главным вопросом на столе переговоров был Ормузский пролив и тот контроль, который он обеспечил иранцам над мировой экономикой.

"США пытались добиться за столом переговоров того, чего не смогли добиться войной", – говорится в заявлении американской стороны.

И это явное напоминание о том, что Америка не смогла достичь своих целей военной силой, указывает издание:

"Если говорить языком ближневосточного базара, это момент, когда покупатель выходит из магазина, заявляя, что цена слишком высока. Только в этом случае обе стороны считают себя продавцами и могут диктовать условия. Вряд ли Иран будет стремиться к снижению цены, если считает, что у него есть преимущество".

Что будет дальше?

Период прекращения огня, который должен продлиться две недели, все еще не закончился.

Тем временем переговоры будут продолжаться - как через посредников и неофициальные каналы.

"Если не удастся добиться большего прогресса, чем эта историческая дипломатическая встреча в Исламабаде, возвращение к войне весьма вероятно", - утверждает Sky News.

Переговоры США и Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресенье заявил, что его делегация покидает Пакистан, не достигнув соглашения с Ираном. Это ставит под угрозу хрупкое двухнедельное прекращение огня. При этом иранские СМИ пишут, что что "чрезмерные" требования США помешали достижению сделки.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил США "жесткими мерами", если американские военные корабли попытаются пройти через Ормузский пролив.

В свою очередь Трамп заявил, что США в скором времени откроют Ормузский пролив, а Иран потерпел военное поражение в двухмесячном конфликте.

