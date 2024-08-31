Вероятно, свободы в Интернете вскоре станет меньше, особенно в авторитарных странах.

Арест владельца Telegram Павла Дурова во Франции и запрет платформы Х Илона Маска в Бразилии можно считать признаком того, что государственные институты во всем мире теряют терпение в отношении вольницы "киберлибертарианских технологических магнатов". Об этом пишет The Washington Post.

Французские правоохранители вменяют Дурову целый ряд правонарушений, связанных с игнорированием преступной активности пользователей Telegram. Бразилия же приказала приостановить работу X из-за того, что платформа отказалась назначить своего официального представителя в стране, с которым государство могло бы взаимодействовать в случае необходимости.

"Хотя детали отличаются в важных аспектах, оба случая касаются демократических правительств, которые теряют терпение в отношении киберлибертарианских технологических магнатов, которые, видимо, много раз тыкали власть носом", - пишет WP

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Автор публикации напоминает, что несколько месяцев назад США тоже приняли закон, который поставил под вопрос работу TikTok на территории страны. Вероятно, это могло вдохновить Францию и Бразилию на их действия. Итак, вероятно, мы являемся свидетелями окончания эры полной свободы в онлайн-мире и безнаказанности действий в интернете, пишет газета.

Хотя интернет-компании уже давно имели проблемы с авторитарными режимами, такие как Google в Китае, Facebook в России или Twitter в Турции, демократические правительства до недавнего времени почти не вмешивались в работу этих платформ. Да, определенные правила и ограничения вводились, но полный запрет всей социальной сети, или арест ее владельца были неслыханными для демократий.

Маск и Дуров называют себя воинами свободы слова, борющимися с ползучим комплексом глобальной цензуры. Для их критиков они шарлатаны, которые используют свободу слова как повод для получения прибыли от неприятного и незаконного контента.

Как отмечает автор статьи, Дуров и Маск еще могут выкрутиться из сложившейся ситуации, но главная проблема заключается в другом. На этом фоне онлайн-платформы во всем мире могут стать в целом более послушными к требованиям авторитарных режимов, которые пытаются подавлять законные формы онлайн-выражения.

"По крайней мере, отныне высокопоставленные технологические лидеры должны будут немного тщательнее подумать о том, рынки каких стран они готовы потерять - и на чьей территории они находятся, когда выходят из самолета", - пишет газета.

Арест Павла Дурова: последние новости

Как писал УНИАН, Павел Дуров открыл официальный канал связи с французской контрразведкой. По данным французских СМИ, основатель Telegram еще до задержания якобы общался с представителями Главного управления внутренней безопасности МВД Франции.

Также мы рассказывали, что после ареста Дурова российские военные опасаются слива своих данных из Telegram. Известно, что российские военные для ведения войны в Украине используют именно этот мессенджер.

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