В стране соцсеть не только заблокировали, но и ввели систему штрафов за обход блокировки с помощью VPN.

Верховный суд Бразилии потребовал приостановить немедленно и полностью деятельность в стране соцсети X, которая принадлежит бизнесмену Илону Маску. Об этом сообщает Associated Press.

В заявлении суда говорится, что запрет платформы продолжит действовать до тех пор, пока X не выполнит все судебные предписания и не оплатит все наложенные штрафы.

Ожидается, что в ближайшие 24 часа X станет недоступным в Бразилии. Постановление должны выполнить бразильские интернет-провайдеры.

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В стране соцсеть не только заблокировали, но и ввели систему штрафов за обход блокировки соцсети с помощью VPN.

Для тех, кто попытается обойти ограничение, в том числе через VPN, установлен ежедневный штраф в размере около 9 тыс. доларов, пишет The New York Times. Суд также постановил, что Apple и Google должны будут удалить приложение X из своих магазинов в течение пяти дней.

По данным исследовательской конторы Emarketer, соцсетью X хотя бы раз в месяц пользуются около 40 млн бразильцев, а это примерно пятая часть населения.

Проблемы соцсети X с правительствами стран

17 августа соцсеть X заявила, что закрывает офис в Бразилии - якобы из-за угроз арестом, которые представитель компании получил от судьи Верховного суда Алешандре де Мораеса. Компания обвинила власти страны в цензуре. При этом Х остался доступен пользователям из Бразилии.

В Европейском Союзе заявили, что миллиардер Илон Маск превратил социальную сеть X в убежище для дезинформации и незаконного контента. В частности Европейская комиссия обвинила X в несоблюдении законодательства ЕС о социальных сетях.

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