Основатель Telegram еще до задержания якобы общался с представителями Главного управления внутренней безопасности МВД Франции.

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров на допросе в Париже заявил, что еще до своего задержания общался с представителями Главного управления внутренней безопасности МВД Франции. Об этом сообщает французское издание Liberation со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

СМИ отмечает, что Дуров "открыл официальный канал связи" с контрразведкой Франции в рамках борьбы с терроризмом. Предположительно, это некая "горячая линия" и специальный адрес электронной почты, которые позволили якобы предотвратить несколько терактов.

После задержания Дуров заявил о готовности сотрудничать с французским следствием и предоставил свой мобильный телефон с кодом доступа к нему. В то же время он отказался раскрывать информацию, которая "составляет военную тайну".

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Задержание Павла Дурова - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, как Дуров получил французское гражданство. Он, в частности, взял на себя полную ответственность за предоставление генеральному директору Telegram французского гражданства.

Признание Макрона состоялось через несколько дней после того, как представитель президента сообщил, что это было решение министерства иностранных дел.

На днях адвокат Дурова впервые прокомментировал задержание своего клиента. По словам Дэвида-Оливье Камински, "абсолютно абсурдно думать, что руководитель социальной сети может быть причастен к уголовным действиям, которые его не касаются ни прямо, ни косвенно".

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