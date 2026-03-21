Рубио отреагировал на смерть патриарха Филарета

Госсекретарь США выразил соболезнования народу Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио отреагировал на смерть почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета. В своем заявлении он выразил соболезнования украинскому народу.

"Мы скорбим о кончине Его Святейшества Патриарха Филарета и выражаем искренние соболезнования народу Украины и всем верующим украинской православной общины", - говорится в заявлении.

Рубио заявил, что жизнь Филарета, посвященная служению, сформировала духовную идентичность Украины в переломные моменты ее истории.

Видео дня

"Его наследие будет жить в силе религиозной и национальной жизни Украины. Да упокоится он с миром", - добавил госсекретарь США.

Смерть патриарха Филарета - что известно

Напомним, что 20 марта стало известно о смерти почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета. Он скончался на 98-м году жизни.

Митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что в марте Филарет был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. Как подчеркнул предстоятель ПЦУ, всегда в памяти останутся наставления Филарета о важности поддержания единства Украинской Церкви вокруг Киевского Престола.

В этот же день в Свято-Михайловский Златоверхий собор города Киева вечером доставили тело покойного Святейшего Патриарха Филарета. Прощание верующих с Филаретом началось после 20 часов.

Известно, что обряд отпевания и погребения состоятся в воскресенье, 22 марта.

Новым патриархом УПЦ КП стал архиепископ Сумской Никодим. По словам архиепископа Никодима, в заседании и голосовании приняли участие архиереи УПЦ КП как в Украине, так и за рубежом. При этом архиереи за рубежом участвовали в заседании в онлайн-формате.

