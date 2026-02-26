США не продают оружие России, что уже является давлением на Путина, - Рубио

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что администрация Трампа продолжает продавать оружие Украине.

США не вводят санкции против Украины и не продают оружие России. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о том, когда президент Дональд Трамп усилит давление на российского диктатора Владимира Путина.

"Администрация продолжает усиливать давление на Москву. Например, в конце прошлого года президент ввел дополнительные санкции против российской нефтяной компании "Роснефть". Администрация продолжает продавать оружие Украине. Мы не продаем оружие России и не вводим санкции против Украины. Мы - президент ценит тот факт, что он является единственным мировым лидером, который имеет шанс в мире собрать эти две стороны за столом переговоров", - отметил политик.

По словам Рубио, США являются единственной страной или организацией на Земле, которая смогла добиться того, чтобы российские и украинские переговорщики сели за стол переговоров и поговорили друг с другом.

Видео дня

"И в такой ужасной войне, как эта, для нас очень важно занимать такую позицию, и мы не хотим ее терять, потому что если мы откажемся от нее или закроемся, то кто же тогда это сделает? Организация Объединенных Наций этого не сделает. Франция этого не сделает. ЕС этого не сделает. Россияне даже не будут с ними разговаривать. Поэтому мы не хотим отказываться от этого - мы знаем, что в конечном итоге война в Украине не имеет военного решения. Эта война будет решена путем переговоров, и сейчас мы являемся единственной страной в мире, которая может быть катализатором переговоров. Если мы откажемся от этой роли, никто другой не сможет этого сделать", - объяснил госсекретарь США.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее Рубио заявил, что Трамп разочарован в мирных переговорах по войне в Украине. Он добавил, что американский лидер вложил в это немало политического капитала.

"Он просто не понимает, как две страны в такой жестокой, ужасной и кровавой войне не могут договориться, как ее завершить... Стив (Виткофф, - ред.) ездил не знаю сколько раз за свой счет по всему миру, чтобы довести это до конца. Поэтому у нас много людей, которые вложили немало усилий в это, и я думаю, мы достигли прогресса в сужении вопросов, но некоторые вопросы, к сожалению, остаются очень, очень сложными", - сказал госсекретарь США.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил, почему окончание войны в Украине будет нескоро. Он отметил, что агрессор должен осознать, что допустил ошибку.

"Думаю, они (россияне - УНИАН) уже это понимают. Но им также нужно прийти к выводу, что они не смогут достичь своих военных целей приемлемой ценой. И, по моему мнению, они еще не пришли к такому выводу", - сказал Сикорский.

Вас также могут заинтересовать новости: