Архиепископ Сумский Никодим стал новым патриархом УПЦ КП

В заседании и голосовании по выбору нового патриарха приняли участие архиереи УПЦ КП как в Украине, так и за рубежом.

Семь архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата на следующий день после смерти патриарха Филарета сообщили об избрании новым патриархом архиепископа Сумского Никодима, проголосовав, в частности, онлайн. Об этом говорится в видео, которое опубликовал новый архиепископ, а также в совместном заявлении архиереев Украинской Православной Церкви.

Отмечается, что "акт об избрании патриарха Киевского и всея Руси-Украины предстоятеля Украинской Православной Церкви Киевского патриархата" был объявлен на "внеочередном заседании Архиерейского собора УПЦ КП", которое состоялось вечером 20 марта и утром 21 марта.

По словам архиепископа Никодима, в заседании и голосовании приняли участие архиереи УПЦ КП как в Украине, так и за рубежом. При этом архиереи за рубежом участвовали в заседании в онлайн-формате.

Видео дня

Также архиепископ Днепровский и Криворожский Даниил зачитал акт об избрании "нового предстоятеля УПЦ КП".

"Присутствующие, принимавшие участие в голосовании: митрополит Белгородский и Обоянский, экзарх Всероссийский Иоасаф; митрополит Фалештский, экзарх Молдовы Филарет; архиепископ Белоцерковский Андрей; архиепископ Сумский Никодим; архиепископ Днепровский Даниил; епископ Одесский Никон; епископ Херсонский Михаил; епископ Валуйский Петр. Путем тайного голосования патриархом Киевским и всея Руси-Украины единогласно избран архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим (Кобзарь). Архиепископ Белоцерковский Андрей отказался участвовать в голосовании, ссылаясь, с его точки зрения, на нарушение регламента и устава УПЦ КП", - сказал архиепископ Даниил.

Поэтому в голосовании за нового патриарха УПЦ КП приняли участие 8 архиереев, один из которых отказался участвовать, а двое голосовали онлайн.

Впоследствии архиепископ Никодим, которого избрали новым главой УПЦ КП, распространил "совместное заявление архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата".

В этом заявлении утверждается, что "руководство ПЦУ силовым методом, безбожно, забрало тело Святейшего Патриарха Филарета из больницы и перевезло его в Михайловский собор для отпевания". После этого архиереев УПЦ КП, которые хотели заочно отпевать Филарета и провести во Владимирском соборе заседание Архиерейского собора, "попросили покинуть собор и начали угрожать вызовом полиции, арестами и применением силовых мер к архиереям".

По словам архиереев, они сохраняют УПЦ КП "как независимую духовную институцию, без намерения вхождения в какие-либо другие церковные структуры".

Смерть патриарха Филарета - что известно

Как писал УНИАН, 20 марта стало известно, что скончался патриарх Филарет на 98-м году жизни. В марте он был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

"Сегодня глубокая скорбь и печаль в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, потому что сегодня завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета", - подчеркнул Митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Также он призвал всеукраинскую паству возносить сердечные молитвы за упокой души новопреставленного патриарха Филарета, который сегодня отошел ко Господу.

Позже сообщалось, что проходит прощание с патриархом Филаретом. Заупокойную службу (литию) проводил глава ПЦУ Епифаний. По его словам, Филарета похоронят во Владимирском кафедральном соборе.

