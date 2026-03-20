Проходит прощание с Патриархом Филаретом: уже известно, где его похоронят (видео)

Филарета похоронят во Владимирском кафедральном соборе.

В пятницу, 20 марта, в Свято-Михайловский Златоверхий собор города Киева вечером доставили тело покойного Святейшего Патриарха Филарета. Как сообщает корреспондент УНИАН, прощание верующих началось после 20 часов. Гроб с телом установлен в храме на территории монастыря.

Заупокойную службу (литию) проводит глава ПЦУ Епифаний. Сегодня и завтра миряне смогут проститься с покойным в храме.

Прощание продлится в течение вечера 20 марта и всего дня 21 марта.

Обряд отпевания и погребения состоятся в воскресенье, 22 марта.

Епифаний сообщил, что Филарета похоронят во Владимирском кафедральном соборе.

"Существует традиция хоронить иерархов Православной Церкви в храме. Святейший Патриарх Филарет прослужил во Владимирском соборе с небольшим перерывом с 1960 года. То есть более 6 десятилетий. Это больше половины всего исторического времени существования Владимирского собора. И совершенно очевидно, что он заслуживает, чтобы место его последнего упокоения было во Владимирском соборе", – пояснил пресс-секретарь ПЦУ Евстратий.

Также он отметил, что при жизни Филарет завещал похоронить его во Владимирском соборе.

В воскресенье процессия с телом покойного патриарха отправится к Владимирскому кафедральному собору через Софийскую церковь.

Во Владимирском кафедральном соборе состоится отпевание покойного и его погребение.

Умер Патриарх Филарет: что известно

Как сообщал УНИАН, почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (в миру Михаил Антонович Денисенко) скончался на 98-м году жизни. В марте он был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

Митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной церкви Украины Епифаний в социальной сети Facebook отметил, что глубокая скорбь и печаль в его сердце и в сердцах многих украинцев, потому что завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета.

