39-летняя Федишин снова пошла под венец и растрогала кадрами с мужем

Пара воспитывает двоих сыновей.

Украинская певица Ирина Федишин во второй раз появилась у алтаря. Сделала она это вместе со своим мужем - продюссером Виталием Челноком - в 20-ю годовщину брака. Соответствующее видео исполнительница опубликовала в своем Instagram.

"20 лет, как мы муж и жена. Время летит, но самое ценное остается неизменным - наша любовь, уважение и желание идти рядом, что бы ни случилось. Благодарю тебя за эти годы, за нашу семью, за детей, за каждый день вместе. Люблю тебя", - написала она.

Кроме того, Федишин показала свадебное фото, сделанное 20 лет назад, раскрыв неожиданные подробности о своем избраннике.

Видео дня

"20 лет назад, как мы создали семью. Когда-то один парень пришел на мой концерт за автографом… А сегодня он мой муж. 20 лет назад мы сказали друг другу самое важное "Да". Мне тогда было всего 19 лет. Кто-то говорил, что это рано. Но я ни дня об этом не пожалела. Ведь за эти 20 лет мы достигли самого ценного – это наши дети. А еще тысячи воспоминаний, радость, трудности, победы, слезы, объятия, дороги, мечты… И самое главное – мы всегда были вместе", - отметила певица.

Также по такому случаю Федишин трогательно обратилась к своему супругу:

"Спасибо тебе, любимый, за то, что все эти годы ты рядом. За любовь, поддержку, заботу и за веру в меня даже тогда, когда было непросто. Я счастлива, что у меня такой любящий, надежный, заботливый мужчина".

Напомним, Ирина Федишин и Виталий Челнок воспитывают двоих сыновей - Юрия и Олега.

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