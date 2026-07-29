Кнопка питания Android скрывает 5 полезных функций, которыми пользуются единицы

Многие из этих функций уже доступны по умолчанию, а остальные активируются всего за несколько минут в настройках устройства.

Большинство владельцев Android-смартфонов используют кнопку питания исключительно для блокировки экрана или выключения устройства. Тогда как на самом деле она может выполнять сразу несколько полезных задач – от мгновенного запуска камеры до вызова цифрового ассистента.

Эти возможности доступны на большинстве современных устройств Samsung, Google Pixel, Motorola, Xiaomi и других производителей, хотя конкретный набор фишек может отличаться в зависимости от оболочки и версии Android, пишет BGR.

Запуск цифрового помощника

На новых Android-смартфонах длительное нажатие кнопки питания все чаще запускает виртуального помощника Gemini вместо привычного меню питания.

Видео дня

При желании это поведение можно изменить. Например, на смартфонах Samsung достаточно открыть "Настройки" → "Дополнительные функции" → "Боковая кнопка" , где можно выбрать запуск помощника или вернуть меню питания. На Pixel аналогичная настройка находится в разделе "Настройки" → "Система" → "Жесты" → "Нажатие и удержание кнопки питания".

Быстрый запуск камеры

Если нужно срочно сделать снимок, не обязательно сначала разблокировать смартфон и искать приложение камеры.

На многих Android-телефонах двойное нажатие кнопки питания моментально открывает камеру. На устройствах Samsung такой жест можно дополнительно настроить, чтобы сразу запускался видеорежим или селфи-камера. Также вместо камеры можно назначить включение фонарика или диктофона.

Завершение звонков одной кнопкой

Кнопку питания можно использовать для завершения телефонных разговоров, что удобно, если нет возможности воспользоваться сенсорным экраном.

Эта функция включается через раздел специальных возможностей. После активации достаточно один раз нажать кнопку питания во время разговора – вызов сразу завершится. Стоит учитывать, что при входящем звонке эта же кнопка обычно лишь отключает звук вызова, а не сбрасывает его.

Экстренный вызов SOS

Практически все современные Android-смартфоны оснащены функцией Emergency SOS. На устройстве Samsung она активируется несколькими быстрыми нажатиями кнопки питания подряд (обычно три или пять раз)

После этого телефон может автоматически вызвать экстренные службы, отправить доверенным контактам сообщение с геопозицией, а также, при соответствующей настройке, приложить фотографии и аудиозапись.

Настроить работу функции Emergency SOS можно в разделе "Безопасность и экстренные ситуации", где также добавляются контакты для экстренной связи и при необходимости изменяется время обратного отсчета.

Быстрый доступ к специальным возможностям

Еще одна полезная функция кнопки питания – быстрый запуск инструментов доступности. К ним относятся TalkBack, Live Caption, Extra Dim и другие фичи Android, которые помогают людям с нарушениями зрения, слуха или просто делают использование смартфона удобнее.

На смартфонах Samsung необходимые функции можно привязать к сочетанию боковой кнопки и клавиши увеличения громкости. После настройки они будут доступны даже с экрана блокировки – без необходимости искать их в меню настроек. На моделях Google Pixel аналогичные возможности запускаются через кнопки громкости, отдельные кнопки на экране или жестом.

Ранее эксперты нашли настройку Android, которая разряжает батарею даже при выключенном экране. И большинство пользователей о ней, возможно, даже никогда не слышали.

УНИАН собрал топ-5 лучших телефонов стоимостью до 10 000 грн. Несмотря на низкую стоимость, многие из них предлагают быстрые экраны, большие батареи и длительную программную поддержку.

Вас также могут заинтересовать новости: