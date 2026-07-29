Зачем нужен третий отсек в стиральной машине: его часто путают

Многие используют стиральную машину неправильно, засыпая порошок и заливая кондиционер "по привычке".

Большинство владельцев стиральных машин не задумываются, для чего предназначены три отсека в лотке для моющих средств. Однако неправильное использование этих отделений может привести к тому, что вещи будут хуже отстирываться, а в самой машине начнут скапливаться налет и грязь.

Как пишет Android, практически во всех современных стиральных машинах лоток разделен на три части:

I – для предварительной стирки;

II – для основной стирки;

значок цветка или звездочки – для кондиционера (ополаскивателя).

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Отсек I используется только при выборе программы с предварительной стиркой. Он предназначен для сильно загрязненной одежды, например рабочей формы или спортивной экипировки.

В отделение II следует засыпать порошок или наливать жидкое средство для обычной стирки. Именно отсюда машина берет моющее средство во время основного цикла. Если залить его в другой отсек, качество стирки заметно снизится.

Отсек с изображением цветка предназначен исключительно для кондиционера. Машина использует его только во время последнего полоскания, благодаря чему белье становится мягче и приобретает приятный аромат.

Стоит учитывать, что расположение отсеков может отличаться в зависимости от модели стиральной машины. В некоторых устройствах нет режима предварительной стирки, а в американских моделях иногда предусмотрено отдельное отделение для отбеливателя.

Самые распространенные ошибки во время стирки

Одна из самых частых ошибок – заливать средство для стирки в отсек для кондиционера. В этом случае оно попадет в барабан только на этапе полоскания и не сможет удалить загрязнения.

Не менее неправильно наливать кондиционер в отсек для основной стирки. Он смоется в самом начале цикла и не выполнит свою функцию.

Также не стоит переливать кондиционер выше отметки MAX. Избыток средства может попасть в барабан слишком рано, оставить разводы на ткани и привести к появлению жирных пятен.

Как использовать лоток в стиральной машине правильно - советы

Производители советуют использовать предварительную стирку только для действительно грязных вещей. В остальных случаях первый отсек лучше оставлять пустым.

Порошок или жидкое средство следует дозировать в соответствии с инструкцией производителя и загружать только в отсек II. Избыточное количество бытовой химии не улучшает результат, а лишь способствует образованию налета внутри машины.

Не менее важно регулярно вынимать и промывать лоток под проточной водой, очищая его от остатков моющих средств и плесени. Простая профилактика помогает продлить срок службы стиральной машины и сохранить высокое качество стирки.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какая стиральная машина лучше стирает: фронтальная или вертикальная.

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