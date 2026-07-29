Валюта продолжает дорожать: какой курс доллара и евро сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,65 грн, а евро – 50,82 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 29 июля, вырос на 10 копеек и составляет 45,19 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 6 копеек и составляет 51,48 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,86 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,00 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,90 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,45 грн/евро, а курс продажи – 51,25 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 29 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,93 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,07 гривни за один евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что ситуация на топливном рынке может стать одним из ключевых факторов, которые будут влиять на курс гривни в августе. В настоящее время ожидается, что курс доллара будет колебаться в пределах 44,5–45,5 грн, а евро – 51–52,5 грн.

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