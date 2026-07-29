'Приключения казака Выговского': исторические артефакты, сотни костюмов и секреты съемочной площадки

Одной из самых заметных составляющих нового сериала стали костюмы.

Уже 31 августа в 20:20 на телеканале 2+2 состоится премьера приключенческого сериала "Приключения казака Выговского". Это не историческая реконструкция, а масштабная приключенческая история, в которой казацкая эпоха оживает благодаря юмору, романтике, опасным приключениям и ярким персонажам.

Одной из самых заметных составляющих нового сериала стали костюмы. Над ними работала художница по костюмам Ирина Жураковская вместе с художником-постановщиком Александром Тетериным. По словам художницы, команда не стремилась буквально воссоздать XVII век, а пыталась создать собственный кинематографический мир, в котором история сочетается с современным языком приключенческого кино.

"Когда погружаешься в XVII век, ты не просто воссоздаёшь историю, ты создаёшь новую вселенную. Для меня это был мир супергероев своего времени. Наши костюмы не копируют музейные экспонаты – они помогают рассказывать историю и раскрывать героев", – говорит Ирина Жураковская.

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Одной из самых неожиданных деталей стал образ самого Ивана Выговского. Оказывается, главный герой носит обувь на каблуках. И это не художественный вымысел.

По словам художницы, в XVII веке обувь на каблуках была привычной частью мужского гардероба. Её носили короли, шляхтичи и казаки. К тому же такая обувь помогала всадникам лучше удерживать ногу в стремени. Для исполнителя главной роли – казака Выговского – Артема Пльондера высоту каблука даже специально увеличили примерно на полтора сантиметра. По замыслу режиссёра Семена Горова это должно было сделать героя визуально выше.

Впечатляющим стал гардероб Виталины, дочери Кошового, роль которой исполнила Дарья Легейда. Именно она получила наибольшее количество индивидуально созданных костюмов среди всех персонажей сериала. Для богатой шляхтянки сшили восемь эксклюзивных платьев, корсеты, специальное белье и даже отдельную обувь. Каждый наряд украшали натуральным жемчугом, декоративной вышивкой, кружевом и драгоценными камнями. На одно платье уходило около пяти метров основной ткани, три метра подкладки и десятки метров декоративной тесьмы.

Не менее сложным оказалось создание образа Оксаны, которую сыграла Катарина Файн. Поскольку сведений о женском украинском народном костюме XVII века сохранилось значительно меньше, чем о мужском, художники искали баланс между исторической достоверностью и современным восприятием героини.

"Хотелось сделать Оксану сильной, женственной и современной одновременно. Именно поэтому мы соединили аутентичные силуэты, натуральные ткани и корсеты, которые стали своеобразным прообразом современного бронежилета", – рассказывает Жураковская.

Всего для сериала было использовано тысячи предметов одежды. Команда создавала эксклюзивные костюмы, работала со старинным льном, пеньковыми и крапивными тканями, шила аутентичные лапти из кожи, а также находила уникальные вещи в фондах киностудии имени Довженко и Одесской киностудии.

Впрочем, часть этой масштабной работы команда уже никогда не сможет увидеть. После российского ракетного удара по киностудии имени Довженко была уничтожена не только часть костюмов сериала, но и бесценная коллекция исторических нарядов.

"Мы плакали, как будто потеряли близкого человека. Там хранились вышитые рубашки, кептары, тулупы, крайки – вещи, которыми пользовались все, кто снимал историческое кино. Это была не просто костюмерная, а часть украинской культурной памяти", – вспоминает художница.

По словам Ирины Жураковской, мир нового сериала можно описать тремя словами: "Приключение. Красота. Свобода". Именно таким его и увидят зрители уже 31 августа в 20:20 на телеканале 2+2.

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