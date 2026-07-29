Россия представила многоцелевую атомную подлодку нового поколения 'Ульяновск' (фото)

"Ульяновск" относится к четвертому, последнему на сегодняшний день поколению подводных лодок.

28 июля на российском предприятии "Севмаш" состоялась церемония вывода из элинга многоцелевой атомной подводной лодки проекта "Ясень-М", получившей название "Ульяновск". Фотографии подводной лодки обнародовала "Объединенная судостроительная корпорация".

Передать подводную лодку флоту планируют в декабре следующего года. Известно, что "Ульяновск" будет нести службу в составе Северного флота.

В настоящее время в Военно-морском флоте РФ несут службу главный подводный крейсер проекта "Ясень" – "Северодвинск", а также ещё четыре подводные лодки проекта "Ясень-М" – "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск".

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Еще несколько подводных лодок этого проекта находятся на разных этапах строительства. Чуть больше месяца назад, 17 июня 2026 года, на стапеле "Севмаша" заложили девятый атомный подводный крейсер серии "Ясень-М", получивший название "Мурманск".

Подводные лодки проекта 885 "Ясень" – справка

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 "Ясень" (базовая и модернизированная версия 885М) считаются самыми современными ударными подводными лодками России. Они представляют значительную угрозу благодаря высокой скрытности и универсальному вооружению, способному поражать как морские, так и наземные цели на значительных расстояниях.

По имеющейся информации, подводные лодки проектов 885 "Ясень" и 885М "Ясень-М" оснащены десятью торпедными аппаратами калибра 533 мм.

Они расположены по бортам под углом в районе ограждения выдвижных устройств. Позади ограждения расположены восемь вертикальных пусковых шахт, каждая из которых может вмещать ракеты "Оникс", "Калибр" или "Циркон".

Последнюю россияне называют "гиперзвуковой". По заявлениям РФ, "Циркон" может развивать скорость до 8–9 Махов, что соответствует примерно 9000–11 000 км/ч. Заявленная дальность полета ракеты составляет от 600 до 1000 км.

Военно-морской флот России – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" приступил к заключительному этапу испытаний после длительного ремонта и масштабной модернизации.

Крейсер входит в число крупнейших боевых кораблей мира. Его водоизмещение превышает 25 тысяч тонн.

В рамках модернизации корабль должен был получить 80 универсальных пусковых установок УКСК 3С14. Они предназначены для применения различных типов ракетного вооружения, в частности "Цирконов".

Россия также продолжает расширять свой военно-морской флот за счет новых кораблей. В этом году состоялась церемония закладки фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Громов".

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