Бизнесмен Сеяр Куршутов подал иск против Сергея Стерненко о защите деловой репутации

Правоохранительные органы официально подтвердили, что бизнесмен не имеет статуса подозреваемого ни в каком уголовном производстве. Теперь он добивается опровержения недостоверной информации в судебном порядке.

Бизнесмен и инвестор Сеяр Куршутов обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против бывшего советника министра обороны Сергея Стерненко и ряда изданий.

Поводом послужили публикации, в которых бизнесмена обвиняли в растрате государственных средств, уклонении от правосудия и якобы наличии гражданства страны-агрессора.

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Ключевым аргументом иска стали официальные ответы правоохранительных органов, полученные на адвокатские запросы. Офис Генерального прокурора письмом от 17 июня 2026 года сообщил, что уголовные производства, в которых Куршутов привлекался бы в качестве подозреваемого или обвиняемого, не установлены. По состоянию на июнь 2026 года бизнесмену не было предъявлено подозрение ни в одном из производств.

Кроме того, Сеяр Куршутов предоставил все документы, подтверждающие отсутствие гражданства страны-агрессора.

"Обычно я не обращаю внимания на разного рода "джентльменов удачи", к числу которых относится Сергей Стерненко. Но поскольку, пользуясь наивностью своих подписчиков, Сергей имеет собственный большой интерес в дроновом бизнесе и, по моей информации, в партнерстве с Юрием Винничуком контролирует компанию-производителя "Дикие Шершни", я вынужден отвечать на подобные выпады в мой адрес. Поэтому отныне каждый пост обо мне будет встречать иск и требование компенсации, которая будет полностью перечислена на нужды организации, которую я поддерживаю много лет (ПДМШ им. Николая Пирогова).

Также люди должны знать, что, наживаясь на войне и наивности собственных читателей, Сергей активно лоббирует не только собственные компании, но и отстаивает интересы близкого к экс-министру обороны бизнесмена Конотопского, чье имя в последнее время звучит в контексте фактического владения компаниями SkyFall, "Стримтехно" и торговли сигнализацией в РФ.

Об этих фактах Сергей отказывается говорить публично, так же как и о делах НАБУ, СБУ и очевидных бизнес-связях их владельца со страной-агрессором.

"Сережа, до встречи в суде. P.S. Пиши еще, но учти, что впервые в жизни тебе придется ответить за свои слова...", – отметил Сеяр Куршутов

Бизнесмен обратился в суд, чтобы недостоверность распространенной информации была официально установлена, а ответчики были обязаны ее опровергнуть. Заявленную сумму морального ущерба, по его словам, в случае удовлетворения иска он планирует полностью перечислить в качестве благотворительного взноса на нужды подразделения Сил обороны.

Сеяр Куршутов, украинский бизнесмен и инвестор, специализирующийся на международной торговле, последовательно защищает свою репутацию правовыми средствами.

Другие новости о бизнесмене

Как сообщал УНИАН, недавно бизнесмен Сеяр Куршутов выиграл в Верховном суде дело против народного депутата Елены Шуляк. В частности, Верховный суд отменил решение Приморского районного суда города Одессы и постановление Одесского апелляционного суда по делу по иску народного депутата Елены Шуляк к бизнесмену Сеяру Куршутову.

Поводом для иска стало обнародованное в 2022 году заявление Сеяра Куршутова о том, что муж и брат Елены Шуляк выехали из Украины, вывезя материальные ценности вопреки общей мобилизации,

Также Куршутов ранее объяснял, почему новые решения G7 и ЕС бьют по России наиболее болезненно.

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