'ПриватБанк' повысил цены на валюту: сколько стоит доллар 29 июля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,25 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 29 июля, вырос на 10 копеек и составляет 45,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 20 копеек и составляет 51,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,55 гривни, а евро – по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду вырос на 20 копеек и составляет 45,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался на прежнем уровне – 51,55 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 29 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,93 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Что касается евро, гривня осталась на прежнем уровне. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,07 гривни за один евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 10 копеек и составляет 45,19 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 44,65 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 6 копеек и составляет 51,48 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,86 гривни за евро.

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