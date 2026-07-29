МВФ хочет, чтобы за восстановление платили украинцы, а не РФ: экономисты о рисках нового налога

Эксперт считает, что после окончания войны стране понадобятся стимулы для развития бизнеса и привлечения инвестиций.

Меморандум Украины с Международным валютным фондом предусматривает возможность введения после войны нового налога на восстановление, который может заменить действующий военный сбор. Однако экономисты предупреждают, что такое решение может затормозить экономический рост и усилить тенизацию экономики.

Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский рассказал УНИАН, что предложенный в меморандуме налог фактически является переименованием военного сбора, который, согласно планам, должен быть отменен через три года после завершения войны. Новый сбор призван компенсировать потери государственного бюджета после его отмены.

Впрочем, Дубровский считает такой подход ошибочным. По его мнению, МВФ настаивает на увеличении налоговых поступлений для обслуживания долга Украины, хотя нынешняя налоговая нагрузка и так слишком высока.

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"В Украине налоговая нагрузка уже запредельна для страны с таким качеством государственных институтов. Она уже выше, чем была накануне полномасштабного вторжения", – отметил экономист.

Он убежден, что после завершения войны страна, напротив, будет нуждаться в стимулах для развития бизнеса и инвестиций, а не в новых налогах. А при столь значительной налоговой нагрузке экономика расти не будет.

"За восстановление должны платить кто угодно, но только не украинские граждане. За него должна платить страна-агрессор. Ну и также надеемся на помощь наших партнеров, которых мы сейчас защищаем от этого агрессора. Но перекладывать все это на плечи украинских граждан – это даже с моральных соображений неуместно", – подчеркнул он.

Критики военного сбора также обращают внимание на то, что он фактически касается только официально трудоустроенных украинцев. Работники, получающие "белые" зарплаты, автоматически уплачивают этот налог, тогда как доходы, остающиеся в тени, им не облагаются. Из-за этого возможное сохранение военного сбора после войны в виде налога на восстановление может лишь усугубить проблему тенизации.

Вместе с тем экономист Олег Пендзин призвал не воспринимать все положения меморандума как окончательные решения украинских властей. По его словам, различные рекомендации неоднократно фигурировали в программах сотрудничества с МВФ на протяжении последних лет, однако значительная часть из них так и не была реализована.

Программа с МВФ – последние новости

21 июля Совет Международного валютного фонда завершил обзор механизма финансирования Украины, что позволяет выделить новый кредитный транш в размере 690 миллионов долларов. В результате общий объем выплат по программе составляет около 2,2 миллиарда долларов.

Украинские власти планируют заменить военный сбор специальным налогом на восстановление страны после завершения войны. Такое намерение зафиксировано в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом. В документе отмечается, что после продления действия 5-процентной ставки военного сбора на 3 года после завершения военного положения правительство намерено не допустить сокращения бюджетных поступлений.

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