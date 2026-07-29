США списывают легендарный авианосец и это будет стоить безумных денег

USS Nimitz прибыл на военно-морскую базу Норфолк после плавания. Этот порт станет последним местом базирования корабля перед выводом из состава флота.

Американский атомный авианосец USS Nimitz, который более 50 лет находился на службе ВМС США, готовят к списанию. Начальный этап вывода корабля из эксплуатации оценивается в $562 млн, но полная стоимость этой операции может быть значительно выше.

9 июля USS Nimitz прибыл на военно-морскую базу Норфолк после 4-месячного похода. Этот порт станет последним местом базирования корабля перед окончательным выводом из состава флота, который запланирован на март 2027 года, пишет 19fortyfive.

Средства, заложенные в военно-морском бюджете США на 2027 финансовый год, не покрывают полный демонтаж авианосца. Они предназначены лишь для начальной фазы работ: отключения систем, демонтажа оборудования, удаления жидкостей, очистки от опасных материалов, а также подготовки ядерных установок к извлечению топлива.

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USS Nimitz является одним из крупнейших боевых кораблей в мире. Его длина составляет около 333 м, водоизмещение – примерно 100 тыс. тонн. Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами, что делает его утилизацию значительно сложнее, чем обычное списание военного корабля.

После вывода из эксплуатации корабль нельзя просто отправить на металлолом. Перед демонтажем специалисты должны снять вооружение, авиационное оборудование, электронику, секретные материалы и компоненты, которые могут использоваться на других кораблях.

Особую сложность представляет работа с ядерной силовой установкой. ВМС США должны под контролем Управления ядерных реакторов ВМС удалить отработанное топливо, провести радиационный контроль и подготовить реакторные отсеки к безопасной транспортировке и захоронению.

Американские военные отметили, что демонтаж атомного авианосца отличается от простого вывода из эксплуатации. Сначала корабль превращают в безопасный корпус без топлива, вооружения и опасных материалов. Только после этого могут начаться масштабные работы по утилизации.

Процесс может длиться годами. По оценкам ВМС США, работы с USS Nimitz могут продолжаться даже после 2030 года. При этом окончательная дата завершения демонтажа корабля пока не определена.

Первым крупным испытанием для американского флота станет утилизация другого атомного авианосца – USS Enterprise. Именно этот проект должен помочь определить технологию демонтажа для всех 10 кораблей класса Nimitz.

По предварительным оценкам, полная утилизация USS Enterprise может обойтись от $750 млн до $1,4 млрд в зависимости от выбранного подхода. В то же время USS Nimitz имеет иную конструкцию и всего два реактора, поэтому его демонтаж станет отдельной масштабной задачей для ВМС США.

Американский флот уже разработал специальную программу по выводу из эксплуатации и утилизации авианосцев класса "Нимиц". В ней отмечается, что это многолетний проект, требующий привлечения инженеров, специализированных верфей и соблюдения строгих экологических норм.

USS Nimitz был введен в состав ВМС США в 1975 году и стал головным кораблём одноимённого класса атомных авианосцев. За более чем полвека службы он принимал участие в многочисленных военных операциях и стал одним из символов американской военно-морской мощи.

Другие новости о USS Nimitz

В конце апреля сообщалось, что старейший атомный авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN-68) в последний раз покинул Тихий океан, пройдя через Магелланов пролив.

USS Nimitz провёл большую часть своей 50-летней карьеры на военно-морской базе Китсап, он получил прозвище "Авианосец Тихоокеанского Северо-Запада".

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