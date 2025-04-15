Дугин сегодня является одним из самых популярных гостей подкастов движения MAGA, заметило издание.

В то время как президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин сближают свои страны в сфере геополитики, российский националистический идеолог Александр Дугин пытается это сделать на культурном уровне, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание заметило, что Дугин сегодня является одним из самых популярных гостей подкастов движения MAGA, за последний год он дал интервью таким "протрамповским медиаперсонам", как Такер Карлсон и Алекс Джонс.

"Александр Дугин, давний участник российской ультраправой политики, годами призывал Москву отказаться от либеральной демократии западного типа и восстановить свою утраченную империю, прежде чем Владимир Путин сам принял такую политику. Некоторые аналитики назвали его "мозгом Путина", хотя он отвергает этот ярлык и говорит, что его влияние на президента России преувеличено", - пишет WSJ.

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Отмечается, сближение Дугина с США происходит в переломный момент американо-российских отношений, когда Трамп стремится закончить российско-украинскую войну и восстановить отношения с Путиным, который стал "международным изгоем" после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В то же время, относительно попыток Дугина, то издание пишет, что "неизвестно, удастся ли ему преодолеть пропасть между американскими консерваторами и россиянами, которые поддерживают войну Путина в Украине".

WSJ получило письменные комментарии Дугина, который объяснил свои намерения относительно США:

"Меня интересует Трамп и трампизм. А сами трамписты, наверное, заинтересованы, в свою очередь, моими идеями, теориями и философско-идеологическими разведками".

По словам критиков Дугина, в частности российских и западных либералов, а также чиновников в Киеве, Дугин помог разжигать геноцидную войну в Украине. Также они осудили американских ведущих, которые предоставили ему платформу для обращения к американской аудитории.

"Он просто русский фашист. Он действительно радикальный, и я бы сказал, даже токсичный", - цитирует издание аналитика Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Андреаса Умланда.

WSJ пишет, что 63-летний Дугин долгое время пропагандировал православный традиционализм и воссоединение бывших советских республик с большим этническим русским, и, по его мнению, именно Трамп помогает России восстановить сферу влияния, заставляя США отказаться от своей роли глобальной сверхдержавы.

"В новой книге "Революция Трампа" Дугин приветствует демонтаж президентом Агентства США по международному развитию как "ракетный удар по штабу глобализма". Книга, выпущенная в феврале, доступна на английском языке через небольшое европейское издательство, которое уже давно издает произведения Дугина", - говорится в материале.

Александр Дугин: что о нем известно

Как сообщал ранее УНИАН, в 2023 году СБУ сообщила о подозрении идеологу рашизма Дугину. По данным ведомства, он призвал уничтожить Украину и ее жителей, является одним из ключевых идеологов агрессивной политики РФ и геноцида украинского народа. В своих выступлениях и публикациях уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату российскими войсками.

В 2022 году в Подмосковье взорвали его дочь Дарью Дугину. Взрыв в автомобиле произошел в районе поселка Большие Вяземы. Девушка во время взрыва находилась в машине и погибла на месте. Как сообщали российские пропагандисты, во взорванном автомобиле должен был ехать и сам Дугин, однако в последний момент сел в другую машину.

Впоследствии The Washington Post сообщило, что Дугина ликвидировала Служба безопасности Украины. Якобы за четыре недели до взрыва автомобиля, в котором находилась дочь пропагандиста, украинские спецслужбы установили тайный отсек в клетке для кота и спрятали туда компоненты взрывчатки. Журналисты назвали эту операцию "частью бурной теневой войны Украины".

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