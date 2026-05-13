Дефицит нефти неизбежен: аналитики назвали дату окончания блокады Ормузского пролива

Судоходство через Ормузский пролив начнет постепенно восстанавливаться с третьего квартала 2026 года, согласно базовому прогнозу, однако до конца текущего года миру будет не хватать почти 2 миллиона баррелей нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

"В этом году мировые поставки нефти не смогут удовлетворить общий спрос, поскольку война в Иране наносит серьезный ущерб добыче нефти на Ближнем Востоке", – отмечается в отчете.

Аналитики ожидают, что в 2026 году предложение будет на 1,78 млн баррелей в сутки ниже общего спроса. При этом из-за боевых действий на Ближнем Востоке предложение нефти до конца текущего года сократится примерно на 3,9 млн баррелей в сутки, тогда как спрос на сырье упадет на 420 тыс. баррелей нефти в сутки. Отмечается, что из-за существенного ограничения трафика через Ормузский пролив рынок уже не получил более миллиарда баррелей нефти из стран Персидского залива.

"Причем более 14 миллионов баррелей в сутки нефти в настоящее время не вывозится, что стало беспрецедентным шоком для поставок", – отметило агентство.

При этом газета Financial Times пишет, что в МЭА обращают внимание на то, что мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами, "поскольку страны-импортеры сталкиваются с беспрецедентными перебоями в поставках с Ближнего Востока".

В агентстве дают понять, что длительная блокировка Ормузского пролива может привести к росту стоимости нефти.

"Быстрое сокращение резервов на фоне продолжающихся перебоев (поставки нефти, – УНИАН) может привести к скачкам цен на нефть", – отмечается в отчете.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп все больше разочарован тем, как иранцы ведут переговоры о прекращении войны, а некоторые его помощники заявляют, что сейчас он более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций, чем это было в последние недели.

10 мая американский президент опроверг информацию о полном завершении боевых действий против Ирана. По его словам, у Пентагона есть перечень целей для новых ударов.

Между тем, поставки энергоносителей через Ормузский пролив остаются существенно ограниченными из-за его блокады со стороны США и Ирана. Впрочем, отдельные танкеры проходят пролив, несмотря на блокаду. В частности, в течение апреля по крайней мере четыре танкера, загруженные нефтью из ОАЭ, вышли из Персидского залива без "зеленого света" со стороны Ирана.

