На митинге в Венгрии Орбана жестко освистали: он обвинил во всем Украину (видео)

Премьер-министр Венгрии обвинил протестующих в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил город Дьер, который десятилетиями считался надежной опорой для его партии "Фидес", однако такой визит закончился скандалом из-за большого количества контрдемонстрантов. Об этом сообщает HVG.

Еще перед выступлением Орбана на центральной площади города царила напряженная обстановка. Возле сторонников власти собрались сотни активистов партии "Тиса", которые выкрикивали антиправительственные лозунги и держали плакаты с вопросами о коррупции и экономическом кризисе.

Впоследствии путь протестующим преградили группы мужчин в черной одежде, которая не указывала на то, что они были охранниками. По словам очевидцев, эти люди действовали организованно, чтобы не допустить оппонентов к сцене.

В то же время лидер оппозиции Петер Мадяр заявил, что "Фидес" привез в город около сотни "титушек" для запугивания гражданских лиц. По его словам, на площади не было правоохранителей. Также он попросил всех покинуть место происшествия и не поддаваться никаким провокациям.

Из-за постоянного свиста и выкриков во время выступления Орбан изменил свой привычный тон выступления. В частности, вместо традиционно спокойного изложения своей пропаганды премьер несколько раз срывался на крик.

Кроме того, премьер-министр Венгрии обвинил протестующих в работе на украинские спецслужбы.

"Так что свистите там сзади, уважаемые тисаки, свистите. Вы тянете тележку украинцев, а не стоите на стороне венгров. Вы хотите проукраинское правительство и хотите увезти деньги венгров в Украину. Это правда, если они уже пришли, то давайте им это скажем. Вы тянете тележку украинцев, а не стоите на стороне венгров!" - подчеркнул он.

Как писал УНИАН, ранее правительство Орбана обвинило в шпионаже в пользу Украины известного венгерского журналиста Сабольча Паньи. В то же время он опроверг какие-либо правонарушения со своей стороны.

"Обвинения журналистов-расследователей в шпионаже практически беспрецедентны в XXI веке для государства-члена Европейского Союза. Это что-то более типичное для путинской России, Беларуси и подобных режимов", - подчеркнул Панья.

Также Орбан сравнил "давление" на Венгрию со стороны Зеленского и ЕС со временами коммунизма. По его словам, ранее Венгрия свергла коммунизм и боролась за свою свободу.

"А теперь Зеленский и брюссельцы думают, что мы отступим? Не смешите меня", - сказал Орбан.

