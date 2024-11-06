Досрочные выборы в Германии могут пройти уже в марте следующего года.

Канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Линднера - лидера Свободной демократической партии, входящей в правительственную коалицию. Без свободных демократов в коалиции нет большинства в Бундестаге, сообщает Spiegel.

Внутренний документ СДПГ указывает на завершение работы правящей в Германии коалиции Текст документа находится в распоряжении BILD.

"Федеральный канцлер Олаф Шольц принял стратегическое решение для страны. Партия СвДП (Свободная демократическая партия) покинула правительство", - говорится в тексте.

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Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о распаде правящей коалиции.

"Конечно, мы знаем, что у правительства светофора не самая лучшая репутация, и мы часто спорили. Тем не менее, в такой день это решение кажется неправильным, почти трагическим", - сказал министр экономики и проблем климата Хабек.

Глава "Зеленых" возложил вину на бывшего министра финансов и лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера.

"Не удалось закрыть бюджетный дефицит, хотя возможные решения были на столе", - заявил Хабек.

Также Шольц поставит вопрос о доверии себе на голосовании в Бундестаге, которое состоится 15 января. Об этом канцлер Германии заявил в своем обращении после заседания коалиционного комитета. Без голосов либералов, главу которых Шольц ранее в тот же день уволил с поста главы Минфина, такого доверия он получить не сможет. Это означает скорый роспуск Бундестага. Досрочные выборы в Германии могут пройти уже в марте следующего года, пишет DW.

"Нам нужно работающее правительство", - заявил Шольц в своем обращении и подчеркнул, что предотвращает нанесение вреда стране.

Значительную часть своей речи Шольц посвятил критике Кристиана Линднера, заявив, что тот слишком часто подрывал его доверие. Линднер, по словам канцлера, служит не общему благу, а "своей клиентуре и партии".

Бюджет на 2025 год и меры по улучшению экономики ФРГ стали триггером острого конфликта внутри "светофорной" коалиции. В среду, 6 ноября, ее лидеры встретились в попытке выработать компромисс по проведению экономических реформ в стране.

Председатель Свободных демократов и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер предложил партнерам по коалиции согласиться на проведение в стране досрочных парламентских выборов в начале 2025 года. В таком случае, как пишут СМИ, он был бы готов пойти на принятие дополнительного бюджета Германии на 2024 год и остаться в составе переходного кабинета министров до проведения парламентских выборов и формирования нового федерального правительства Германии. В ответ канцлер Олаф Шольц объявил об увольнении Линднера.

Заявления Линднера

Германия может пересмотреть статус украинских беженцев, чтобы уменьшить выплаты на помощь им и стимулировать их находить работу. С соответствующим предложением выступил федеральный министр финансов Кристиан Линднер. Он предлагает оставить для украинцев статус получателя убежища, но без автоматического начисления денежной помощи на проживание.

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