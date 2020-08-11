Охрана увела Трампа с пресс-конференции, когда та едва началась

Через некоторое время американский лидер вернулся и объяснил журналистам, почему ему пришлось прервать пресс-конференции.

Президент США Дональд Трамп молча ушел с пресс-конференции после ее начала.

Как оказалось, его увела личная охрана из-за стрельбы возле Белого дома, сообщили в CNBC.

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Через некоторое время американский лидер вернулся и объяснил журналистам, почему ему пришлось прервать пресс-конференции.

По словам Трампа, подозреваемого в стрельбе ранили, после чего отправили в больницу. Больше никто в результате инцидента не пострадал.

Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf — Curtis Houck (@CurtisHouck) August 10, 2020

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.

Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

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