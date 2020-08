Охрана увела Трампа с пресс-конференции, когда та едва началась

Президент США Дональд Трамп молча ушел с пресс-конференции после ее начала.

Как оказалось, его увела личная охрана из-за стрельбы возле Белого дома, сообщили в CNBC.

Через некоторое время американский лидер вернулся и объяснил журналистам, почему ему пришлось прервать пресс-конференции.

По словам Трампа, подозреваемого в стрельбе ранили, после чего отправили в больницу. Больше никто в результате инцидента не пострадал.

Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf