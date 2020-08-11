Охрана увела Трампа с пресс-конференции, когда та едва началась

02:40, 11 августа 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Как оказалось, его увела личная охрана из-за стрельбы возле Белого дома, сообщили в CNBC.

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Через некоторое время американский лидер вернулся и объяснил журналистам, почему ему пришлось прервать пресс-конференции.

По словам Трампа, подозреваемого в стрельбе ранили, после чего отправили в больницу. Больше никто в результате инцидента не пострадал.

  • Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.
  • Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

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