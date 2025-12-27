В рамках соглашения также предусмотрено присутствие международных сил, предположительно из европейской "коалиции желающих", на передовой для наблюдения и укрепления мира.

Президент Украины Владимир Зеленский отправится завтра в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить з американским коллегой Дональдом Трампом последнее мирное предложение, и привезет с собой еще больше уступок.

Как говорится в редакционной статье издания The Wall Street Journal (WSJ), такая ситуация еще раз показывает, что Украина не является препятствием на пути к окончанию войны российского диктатора Владимира Путина.

На какие уступки пойдет Киев

Отмечается, что в рамках нового мирного соглашения Киев может быть готов уступить часть земель на Донбассе.

Издание отметило, что ранее Украина категорически отбрасывала возможность полной сдачи Донбасса, но теперь Зеленский заявляет, что РФ и Украина могут вывести войска с некоторых позиций в рамках демилитаризованной зоны, при условии одобрения этого решения украинским народом.

"Это серьезная уступка", - констатировало издание.

Что получит Киев в замен земли

Пару дней назад Зеленский уверял, что в обмен на землю Украина получит гарантии безопасности от своих западных союзников. Однако подробности этих гарантий не разглашаются. Они содержатся в документах, тайно согласованных между Украиной и ее союзниками. Детали должны быть четкими и незыблемыми, а также одобрены Конгрессом США.

"В противном случае они мало чего будут стоить, когда Путин неизбежно их проверит", - подчеркнуло издание.

В чем уловка гарнатий безопасности

Издание отметило, что эти гарантии будут "признаны недействительными", если Украина "вторгнется в Россию или откроет огонь по российской территории без провокации". А Кремль хорошо известен своими провокациями, которые устраивает под прикрытием, а затем обвиянет Украину.

"Можно с уверенностью сказать, что Россия попытается сорвать перемирие аналогичными операциями", - констатировало издание.

Что еще предусматривают гарантии безопасности

В рамках соглашения также предусмотрено присутствие международных сил, предположительно из европейской "коалиции желающих", на передовой для наблюдения и укрепления мира. При этом соглашение не подтверждает путь к членству Украины в НАТО, но ничто из опубликованного до сих пор этого и не исключает. Оно также намекает на возможное вступление Украины в Евросоюз.

В рамках соглашения численность украинских вооруженных сил будет ограничена 800 тыс. человек - это улучшение по сравнению с 600 тыс. в первоначальном плане США.

"Это максимально возможное количество, которое может выдержать население Украины, но следует отметить, что у РФ таких ограничений не будет. Более важно то, что Запад сможет вооружать Украину, в то время как Киев будет наращивать производство вооружений", - написало издание.

Журналисты издания считают, что все это является правдоподобным планом для прекращения огня, но Россия вряд ли его примет.

WSJ напомнил, что Трамп заявил, что есть "хорошие шансы" достичь соглашения в воскресенье. Но это, как отметило издание, будет означать необходимость убедить Путина в том, что Трамп не позволит России победить за столом переговоров, особенно в том, чего она не смогла добиться на поле боя.

Визит Зеленского в США

Вчера издание Kyiv Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что ближайшие дни ожидается визит Зеленского во Флориду для переговоров с властями США.

Позднее в тот же день Зеленский подтвердил, что в ближайшие дни наведается к Трампу, но дату и место встречи не уточнял.

При этом корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Трамп примет Зеленского в своей резиденции в Мар-а-Лаго в воскресенье.

