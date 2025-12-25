Есть хорошие идеи, которые могут сработать: Зеленский поговорил с командой Трампа

По словам Зеленского, в ходе разговора обсудили некоторые существенные детали работы.

Президент Владимир Зеленский сегодня провел разговор со специальным представителем президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и дипломатическим советником Джаредом Кушнером. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Спасибо за конструктив, интенсивную работу и за добрые слова и поздравления украинцев с Рождеством. Работаем реально 24/7, чтобы приблизить окончание этой жестокой российской войны против Украины и чтобы сделать все документы и шаги реалистичными, эффективными и надежными", - отметил он.

По словам Зеленского, в ходе разговора обсудили некоторые существенные детали работы.

"Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир - это то, что нужно всем нам в Украине, в Соединенных Штатах, в Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает. Надеюсь, что эти наши сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили, будут полезными", - отметил президент.

Во время разговора вместе с Зеленским были секретарь СНБО, глава украинской делегации на переговорах с США Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, министр иностранных дел Андрей Сибига, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Офиса президента Игорь Брусило, советник Офиса президента Александр Бевз.

"Договорились, что Рустем еще сегодня поговорит со Стивом и Джаредом. Считаем, что это правильно - не терять ни одного дня и ни одной возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру", - добавил глава государства.

Переговоры о мире в Украине

Как сообщал УНИАН, накануне стали известны 20 пунктов мирного плана, который Украина разработала совместно с США. По словам президента, речь идет о базовом документе об окончании войны.

В нем говорится, в частности, что Украина получит "прочные" гарантии безопасности, численность ВСУ будет оставаться на уровне 800 тыс. в мирное время, США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5.

Также он отметил, что Украина готова к встрече с США на уровне лидеров для решения чувствительных вопросов. В частности, это касается вопросов территорий.

