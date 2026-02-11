В Харьковской области в результате атаки РФ погибли трое детей и мужчина, есть пострадавшие

Под завалами частного дома нашли тела трех детей, а также 34-летнего мужчины, 35-летняя беременная женщина и 74-летняя женщина пострадали.

В городе Богодухов Харьковской области российский "Шахед" попал в частный дом, сообщил в Telegram-канале начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В одном из сообщений он написал, что под завалами могут находиться люди, продолжается поисково-спасательная операция.

"По предварительной информации, под завалами могут находиться трое детей", - говорится в посте.

Видео дня

Впоследствии Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара пострадала 35-летняя беременная женщина. К сожалению, затем стало известно о гибели сразу трех детей - двух мальчиков и девочки.

"Два годовалых мальчика и двухлетняя девочка погибли в результате вражеского удара в г. Богодухов", - сообщил начальник Харьковской ОГА.

Также он добавил, что от полученных травм скончался 34-летний мужчина, который находился вместе с детьми в частном доме.

Кроме этого, 74-летняя женщина получила ранения, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Синегубов.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко поделился, что российские оккупанты стремятся выйти к населенному пункту Барвинково, Харьковской области. Федоренко пояснил, что противник понимает, что, выйдя к Барвинково, он может получить результат по блокированию логистики из Днепра в Краматорск и Славянск. По его словам, враг хочет дойти до этого населенного пункта до конца зимы или начала весны. Федоренко отметил, что Кремль считает, что захват этого узла вызовет критические проблемы для поставок Сил обороны.

Также мы писали, что по данным DeepState, противник оккупировал село Дегтярное в Харьковской области. Кроме того, вражеские войска продвинулись возле Грабовского в Сумской области и возле Никифоровки в Донецкой области. Еще российским войскам удалось продвинуться возле Милаевки - села в Беловском районе Курской области.

Вас также могут заинтересовать новости: