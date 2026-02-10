Эксперты назвали 9 вечнозеленых деревьев, которые никогда не следует сажать в своем саду

Вечнозеленые деревья - прекрасное дополнение любого ландшафта, а многие их разновидности выглядят интересно даже в самые холодные зимние дни. Но, как и в случае с любыми растениями, есть ряд видов, которые не следует сажать в своем саду.
Издание Martha Stewart пишет, что некоторые вечнозеленые растения инвазивные и их трудно удалить после того, как они укоренились. Если их оставить разрастаться, они могут забирать необходимые питательные вещества у других растений в саду. Кроме того, некоторые вечнозеленые деревья имеют токсичные листья или плоды, которые могут быть опасны для животных и людей.
Секвойя
"Этот вид может вырастать до высоты более 90 метров и жить несколько тысячелетий. Из-за огромных размеров этого вида трудно представить, как он вообще поместится в большинстве дворов. Учитывая размеры и долговечность этого дерева, я бы не рекомендовал сажать его во дворе", - говорит программный менеджер по городскому лесоводству и арборист Эрик Норт.
Манчинел
Манчинел - небольшое вечнозеленое дерево, произрастающее в Южной Флориде, Мексике, Центральной и Южной Америке.
"Это дерево часто входит в список самых ядовитых деревьев в мире. Сок дерева может вызывать серьезное раздражение кожи, есть сообщения о людях, у которых после дождя, когда они укрылись под деревом, появилась кожная сыпь. Плоды дерева также ядовиты и могут привести к летальному исходу при попадании в организм", - говорит Норт.
Тис
Существует несколько видов тиса, в том числе древовидные и кустарниковые. Хотя Норт ценит внешний вид этого растения, он отмечает, что его выращивание в саду имеет свои недостатки.
"Большая часть тиса содержит алкалоиды таксина, которые токсичны при попадании в организм. Есть задокументированные случаи, когда домашние животные, скот и люди тяжело болевали или умерли после попадания в организм частей этого растения", - говорит Норт.
Сосна Коултера
Сосна Коултера - это среднеразмерное дерево, произрастающее в западной части США и некоторых районах Мексики.
"Большинство сосен являются прекрасным дополнением к саду, обеспечивая круглогодичную зелень и среду обитания для птиц и других диких животных. Однако у сосны Коултера шишки длиной до 35 сантиметров и весом от 1,8 до 2,7 килограмма. Падающая шишка может нанести ущерб имуществу и людям", - говорит Норт.
Австралийская сосна
Австралийская сосна - не настоящая сосна, а быстрорастущее вечнозеленое дерево, завезенное в США в конце 1800-х годов и в настоящее время считающееся инвазивным.
"Помимо того, что это проблемный инвазивный вид, дерево может выделять природные химические вещества, которые подавляют рост растений", – говорит Норт.
Ольха
Ольха - это небольшое цветущее дерево, которое может быть вечнозеленым или листопадным. Хотя оно и красиво на вид, инвазивные свойства этого вида могут нанести ущерб саду.
"Это растение не только агрессивно распространяется через отпрыски, но и птицы любят его ягоды и могут легко разносить семена по всей территории. Первоначально импортированное из Европы для использования в качестве живой изгороди и источника пищи для диких животных, это растение теперь часто признается инвазивным видом на северо-востоке и среднем западе США", - рассказала эксперт по садоводству Деймон Абди
Китайский бирючина
Китайский бирючина завезено в США из Азии в XIX веке для использования в ландшафтном дизайне, но, по словам Абди, оно плодоносит очень обильно и легко распространяется через отпрыски. После того как оно укоренится, его очень трудно удалить из ландшафта. Кроме того, аромат его цветов многим кажется неприятным.
Английский падуб
Английский падуб произрастает в Европе и считается инвазивным видом в некоторых районах северо-западного побережья Тихого океана, поскольку может вытеснять подлесные растения в лесах.
"Распространение семян птицами способствует его инвазивному характеру. Остроконечные листья могут создавать проблему в ландшафте", - говорит Абди
Кипарис Лейланда
Кипарис Лейланда - быстрорастущий вид, который часто выращивают в качестве живой изгороди, однако он очень восприимчив к болезням.
"Гниль корней и рак - распространенные болезни кипариса Лейланда", - говорит Абди.
