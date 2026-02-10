В январе импорт свинины в Украину взлетел в десять раз: откуда везут

Отечественная отрасль свиноводства переживает не лучшие времена.

За первый месяц 2026 года Украина импортировала 3,4 тыс. тонн свинины. Данный показатель в 10,5 раза превышает объемы закупок в январе прошлого года, свидетельствует статистика Государственной таможенной службы.

Причем рост в денежном эквиваленте еще более значительный – в 12,3 раза. Общая стоимость ввезенной из-за рубежа свинины составила 7,5 млн долларов.

Почти половина импортной свинины прибыла в Украину в январе из Дании (49,9%). Также среди тройки лидеров соседняя Польша (20,6%) и Германия (18,6%).

Если сравнивать январские результаты со статистикой за 2025 год, то суммарно за 12 месяцев Украина закупила за рубежом 30,8 тыс. тонн свинины, или 2,6 тыс. тонн в среднем ежемесячно.

Цена вопроса обеспечения украинцев иностранным мясом составила 76,3 млн долларов, или 6,4 млн долларов в среднем ежемесячно. Среди главных поставщиков первое место, как и в этом году, уверенно занимала Дания с показателем 57,5%.

В целом за прошлый год Украина увеличила импорт мяса свиней в 13,4 раза.

Что касается общих цифр продовольственного импорта в 2025 году, то они стали рекордными за предыдущие пять лет – 8,75 млрд долларов. В то же время экспорт ощутимо уменьшился – на 2,15 млрд долларов.

