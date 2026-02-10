США ожидают от союзников новые закупки оружия для Украины, - посол США при НАТО

Витакер поделился, что благодаря инициативе PURL союзники берут на себя финансовую ответственность за долгосрочную помощь Европы Украине в сфере безопасности.

США ожидают, что в четверг, 12 февраля, во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе государства-члены альянса объявят о новых закупках американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL, сообщил посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время общения с журналистами 10 февраля, пишет "Европейская правда".

Издание отмечает, что речь идет о финансировании инициативы PURL – закупках американского оружия за счет средств европейских, а также других государств-членов и партнеров НАТО.

"Примерно за шесть месяцев с момента запуска инициативы союзники обязались закупить американское оружие на сумму более 4,5 млрд долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя. Мы ожидаем новых объявлений во время министерской встречи", - сказал Витакер.

По словам посла США при НАТО, "в настоящее время 21 союзник по НАТО и два партнера публично заявили о своей поддержке".

"Через PURL союзники берут на себя финансовую ответственность за долгосрочную помощь Европы Украине в сфере безопасности", - добавил Витакер.

Помощь США для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что постпред США при НАТО Мэттью Витакер заявил, что США продолжат отправлять оружие в Украину через НАТО до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение. По словам Витакера, это будет как оружие для самообороны, так и для наступления. Постпред США при НАТО добавил, что поставки оружия позволят Украине "продолжать борьбу, защищать себя и гарантировать, что их страна не будет захвачена".

Также мы писали, что Витакер отметил, что документы о гарантиях безопасности для Украины почти готовы, но остается нерешенным один вопрос, прежде чем их подписать. Он добавил, что это касается территорий. Постпред США при НАТО считает, что мирные переговоры по Украине очень продуктивны и Украина и Россия как никогда близки к соглашению. Витакер спрогнозировал, что документ будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом.

